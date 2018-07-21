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ГПСУ: граждане Украины за полгода 519 тысяч раз пересекли границу с Крымом
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ГПСУ: граждане Украины за полгода 519 тысяч раз пересекли границу с Крымом 

RT на русском 1 час назад
Фото: Реальное время
В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что за полгода украинцы пересекли границу с Крымом 519 тысяч раз.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«По поездкам граждан Украины в Крым: за полгода было зафиксировано 519 тысяч», — указал собеседник.
В пограничной службе уточнили, что речь идёт не о количестве человек, которые посетили полуостров, а «только о факте пересечения».
Представитель ведомства добавил, что в последнее время фиксируется уменьшение фактов пересечения границы.
«Например, если взять июнь этого года и июнь прошлого года, то общий пассажиропоток в Крым и из Крыма уменьшился на 6%», — указали в пресс-службе.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что на Booking.com нельзя забронировать отель в Крыму для отдыха.
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