ГПСУ: граждане Украины за полгода 519 тысяч раз пересекли границу с Крымом

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что за полгода украинцы пересекли границу с Крымом 519 тысяч раз.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По поездкам граждан Украины в Крым: за полгода было зафиксировано 519 тысяч», — указал собеседник.

В пограничной службе уточнили, что речь идёт не о количестве человек, которые посетили полуостров, а «только о факте пересечения».

Представитель ведомства добавил, что в последнее время фиксируется уменьшение фактов пересечения границы.

«Например, если взять июнь этого года и июнь прошлого года, то общий пассажиропоток в Крым и из Крыма уменьшился на 6%», — указали в пресс-службе.