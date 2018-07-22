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Где логика? Постпред России в ООН прокомментировал арест Марии Бутиной 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: twitter.com
Если следовать американской логике, то назвать "агентами" можно сотни проживающих в России граждан США. Об этом написал в своем Twitter исполняющий обязанности постпреда России в ООН Дмитрий Полянский.
Также он добавил, что в случае подобных арестов (опять же, следуя американской логике) единственной реакцией на подобные меры могут стать новые антироссийские санкции.
Этот комментарий связан с арестом гражданки РФ Марии Бутиной. Уже около недели она находится в американской тюрьме, ее обвиняют в сговоре с Россией против интересов Соединенных Штатов, а также в ведении деятельности без регистрации в министерстве юстиции США. По совокупности обвинений Бутиной грозит до 15 лет заключения.
О том, что россиянку необходимо освободить как можно скорее, накануне говорил глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров в телефонной беседе с Майком Помпео. Министр также отметил, что обвинения сфабрикованы, а действия американских властей неприемлемы. Вступились за россиянку и в президентском Совете по правам человека. Его представители направили в Комиссию по гражданским правам США просьбу защитить арестованную в Вашингтоне Марию Бутину, напоминает телеканал "Россия 24".
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