Где логика? Постпред России в ООН прокомментировал арест Марии Бутиной

Дмитрий Полянский. Если следовать американской логике, то назвать "агентами" можно сотни проживающих в России граждан США . Об этом написал в своем Twitter исполняющий обязанности постпреда России в ООН

Также он добавил, что в случае подобных арестов (опять же, следуя американской логике) единственной реакцией на подобные меры могут стать новые антироссийские санкции.

Этот комментарий связан с арестом гражданки РФ Марии Бутиной. Уже около недели она находится в американской тюрьме, ее обвиняют в сговоре с Россией против интересов Соединенных Штатов, а также в ведении деятельности без регистрации в министерстве юстиции США . По совокупности обвинений Бутиной грозит до 15 лет заключения.