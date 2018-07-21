В Пентагоне поддержали приглашение Путина в США

Заместитель министра обороны США Джон Руд заявил, что считает «вполне нормальным и практичным» решение американского президента Дональда Трампа пригласить российского лидера Владимира Путина в США.
Об этом он сказал в интервью CNN.
«Я думаю, что обмен опытом и откровенное обсуждение между нашими лидерами — это то, что должно быть сделано. Я считаю это вполне нормальным и практичным», — сказал он.
По его словам, Россия является важной страной на международной арене.
Ранее сообщалось, что Трамп поручил пригласить Путина осенью в Вашингтон.