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Подарок Путина Трампу вызвал подозрение
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Подарок Путина Трампу вызвал подозрение 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Красно-белый футбольный мяч, подаренный президентом России Владимиром Путиным американскому президенту Дональду Трампу, проходит проверку безопасности, сообщает Associated Press.
В Секретной службе США заявили, что это стандартная процедура для всех подарков президенту.
Во время совместной пресс-конференции после саммита в Финляндии Путин использовал футбольные метафоры и преподнес футбольный мяч Трампу.
«Господин президент только что говорил о том, что мы закончили и успешно провели чемпионат мира по футболу. Вот насчёт мяча. Теперь этот мяч на его стороне», — сказал Путин, перед тем, как передать мяч Трампу.
Тот сказал, что отдаст мяч своему 12-летнему сыну Бэррону, футбольному болельщику.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм, критик-Путина, написал в Твиттере после этого, что мяч необходимо проверить на наличие прослушивающих устройств.
Директор национальной разведки Дэниэл Коутс выразил уверенность в том, что «мяч изучили очень внимательно».
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