Подарок Путина Трампу вызвал подозрение

В Секретной службе США заявили, что это стандартная процедура для всех подарков президенту.

Во время совместной пресс-конференции после саммита в Финляндии Путин использовал футбольные метафоры и преподнес футбольный мяч Трампу.

«Господин президент только что говорил о том, что мы закончили и успешно провели чемпионат мира по футболу. Вот насчёт мяча. Теперь этот мяч на его стороне», — сказал Путин, перед тем, как передать мяч Трампу.

Тот сказал, что отдаст мяч своему 12-летнему сыну Бэррону, футбольному болельщику.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм , критик-Путина, написал в Твиттере после этого, что мяч необходимо проверить на наличие прослушивающих устройств.

Директор национальной разведки Дэниэл Коутс выразил уверенность в том, что «мяч изучили очень внимательно».