Японский закон о Курилах озаботил Россию

Косачев прокомментировал поправки в японский закон о Курилах

"Мы на эту тему будем обязательно продолжать диалог, чтобы по возможности не допускать принятия каких-то законодательных решений, которые будут мешать двум странам двигаться вперед в решении практических вопросов, в том числе в сложных сферах", — сказал он в субботу российским журналистам.

На днях парламент Японии принял ряд поправок в закон "О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий" от 1982 года.

Как пояснил Косачев, озабоченность вызывает "не собственно содержание формулировок, а то, что они внесены именно в этот закон, который писался совершенно в другую эпоху, в других условиях развития наших двусторонних отношений и выдержан в предельно жестких, категоричных формулировках, в частности, касающихся статуса территорий, которые японская сторона пытается оспаривать".

"Мы считаем, что это крайне неудачное решение законодательной механики. Оно может иметь и крайне неблагоприятные политические последствия и оказать негативное влияние на переговоры, которые довольно непросто идут в контексте организации совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах", — сказал Косачев.