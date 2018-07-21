Киеву посоветовали «зрить в корень»

В Крыму посоветовали Киеву «зрить в корень», а не добиваться новых санкций

Вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов посоветовал Киеву "зрить в корень" и разобраться в причинах нынешнего состояния отношений с РФ , а не добиваться от Запада новых санкций в отношении России.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Украина ведет переговоры с западными партнерами о санкциях против черноморских портов РФ из-за блокады Азовского моря.

Мурадов назвал абсурдным утверждение о якобы блокаде Азовского моря со стороны России. По его словам, речь идет лишь об усилении мер безопасности в Керченском проливе во избежание различного рода провокаций и экстремистских действий со стороны украинских националистов.

"Одной из главных особенностей разумных существ является способность устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Как говорил Козьма Прутков: "Зри в корень". Националистические власти Украины должны хорошо помнить, что именно с их стороны раздавались угрозы диверсий в отношении Крымского моста, что вызвало вполне естественную потребность и необходимость усилить меры безопасности в части законных проверок проходящих плавсредств", — сказал РИА Новости Мурадов.

По его словам, всевозможные "абсурдные заявления и призывы украинской стороны уже набили оскомину, в том числе, и у их западных партнеров".

"Все меньше государств обращают внимание и поддерживают киевские власти, и все больше государств высказываются в пользу отмены всякого рода санкций", — сказал Мурадов.

Ранее фракция партии "Самопомощь" в Верховной раде потребовала от руководства Украины расторгнуть договор с Россией о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива. По утверждению украинского министерства инфраструктуры, РФ с 29 апреля по 9 июля задержала для досмотра без объяснения причин 93 судна, следующих в порты Украины через Керченский пролив, из-за чего суда простаивают, а их владельцы несут потери. Впоследствии замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра украинских судов в Азовском море.