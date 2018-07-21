Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина

На Западе рассказали о «политической непогоде» в Восточной Европе после Хельсинки

Владимира Путина и Политический климат в Восточной Европе значительно ухудшился после встречи глав России и США Дональда Трампа ; многие стали сомневаться в том, сможет ли НАТО гарантировать им безопасность, пишет швейцарское издание Luzerner Zeitung.

Чехия, Венгрия и Автор статьи Рудольф Грубер пишет, что от Балтики до Балкан люди задаются одним вопросом: «Чего стоят гарантии безопасности НАТО?» По его словам, после заявлений Трампа, поставившего под сомнение пункт о коллективной защите, Польша Словакия не уверены в том, что членство в Североатлантических альянсов станет защитой от «экспансионных устремлений России », передает ИноТВ.

Luzerner Zeitung описывает реакцию Восточной Европы на саммит в Хельсинки . Так, по словам автора статьи, «враждебнее всего» к России относится Польша. Вместе с тем, реакция Варшавы была двойственной. Польский премьер Матеуш Моравецкий обрадовался, что Трамп «не пошел на уступки в вопросе Крыма », однако призвал укреплять восточный фланг НАТО, «ведь Россия и дальше проводит агрессивную политику».

Реакцию Чехии автор публикации также считает противоречивой. Чешский премьер Андрей Бабиш не стал говорить о «триумфе» российского лидера, отметив, что «по крайней мере, они (главы России и США — прим. ВЗГЛЯД) друг с другом разговаривают». Премьер Венгрии Виктор Орбан никак не отреагировал встречу в Хельсинки, решив «не проявлять солидарность с ЕС », замечает автор статьи.

По его словам, ситуация на Балканах сложилась еще более «взрывоопасная». Несмотря на вступление Черногории в НАТО, Россия «продолжает финансировать местную оппозицию», утверждает издание. По мнению автора, не обошлось без «русского следа» и в Македонии , где антиправительственные силы выступают против переименования государства, что является условием для вступления в НАТО. Кроме того, Босния и Герцеговина страдает от этнического раскола, пишет Luzerner Zeitung.

Отметим, западные политики продолжают запугивать граждан так называемой российской угрозой. В Кремле предостерегали Запад от фраз даже о гипотетическом нападении России на кого-либо. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что руководство НАТО и ряда европейских стран раздувает миф о «российской угрозе».

Напомним, Трамп заявлял, что пытается заключить хорошую «сделку» с Россией. Он также назвал «потрясающей» дискуссию с Владимиром Путиным в Хельсинки, добавив, что подготовка к новой полноформатной встрече с российским лидером уже ведется.