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Путин назвал Гороховец исторической жемчужиной России
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Путин назвал Гороховец исторической жемчужиной России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Гороховца с 850-летним юбилеем города, назвав его исторической жемчужиной России.
"Один из древнейших городов Владимирской земли, Гороховец славится богатым наследием, уникальными памятниками архитектуры, зодчества, искусства и по праву считается исторической жемчужиной России", — приводятся его слова в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.
Путин отметил, что город на протяжении столетий играл значимую роль в укреплении российской государственности, развитии промышленности, торговли, ремёсел, а также был свидетелем многих важных событий. "Именно из Гороховецкого уезда, со своей вотчины, князь Пожарский отправился в Нижний Новгород, чтобы возглавить народное ополчение 1612 года", — подчеркнул он.
По словам президента, поддержка малых исторических городов является общей задачей граждан страны, и ему "отрадно, что, сохраняя самобытный облик, Гороховец устремлён в будущее, укрепляет свой туристический потенциал, становится площадкой для востребованных общественных, просветительских, культурных инициатив".
В завершение Путин пожелал жителям города "успехов и всего самого доброго".
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