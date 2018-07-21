Путин назвал Гороховец исторической жемчужиной России

"Один из древнейших городов Владимирской земли, Гороховец славится богатым наследием, уникальными памятниками архитектуры, зодчества, искусства и по праву считается исторической жемчужиной России", — приводятся его слова в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

Путин отметил, что город на протяжении столетий играл значимую роль в укреплении российской государственности, развитии промышленности, торговли, ремёсел, а также был свидетелем многих важных событий. "Именно из Гороховецкого уезда, со своей вотчины, князь Пожарский отправился в Нижний Новгород, чтобы возглавить народное ополчение 1612 года", — подчеркнул он.

По словам президента, поддержка малых исторических городов является общей задачей граждан страны, и ему "отрадно, что, сохраняя самобытный облик, Гороховец устремлён в будущее, укрепляет свой туристический потенциал, становится площадкой для востребованных общественных, просветительских, культурных инициатив".

В завершение Путин пожелал жителям города "успехов и всего самого доброго".