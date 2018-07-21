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Новый президент Мексики отказался приехать на экономический саммит
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Новый президент Мексики отказался приехать на экономический саммит 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Goran Tomasevic/Reuters
Новый президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказался участвовать в саммите Тихоокеанского альянса, который открывается в субботу в городе Пуэрто-Вальярта.
"Я не поеду, потому что выдача удостоверения, подтверждающего, что я — избранный президент, задерживается. Я не могу находиться на официальном мероприятии, если я не избранный президент", — сказал политик.
РИА Новости напоминает, что Тихоокеанский альянс был создан шесть лет назад. В него входят Мексика, Чили, Колумбия и Перу. Они отказались практически от всех пошлин во взаимной торговле.
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