Новый президент Мексики отказался приехать на экономический саммит

Новый президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказался участвовать в саммите Тихоокеанского альянса, который открывается в субботу в городе Пуэрто-Вальярта

"Я не поеду, потому что выдача удостоверения, подтверждающего, что я — избранный президент, задерживается. Я не могу находиться на официальном мероприятии, если я не избранный президент", — сказал политик.