Новый президент Мексики отказался приехать на экономический саммит 

Новый президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказался участвовать в саммите Тихоокеанского альянса, который открывается в субботу в городе Пуэрто-Вальярта.
"Я не поеду, потому что выдача удостоверения, подтверждающего, что я — избранный президент, задерживается. Я не могу находиться на официальном мероприятии, если я не избранный президент", — сказал политик.
РИА Новости напоминает, что Тихоокеанский альянс был создан шесть лет назад. В него входят Мексика, Чили, Колумбия и Перу. Они отказались практически от всех пошлин во взаимной торговле.