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Кабмин РФ принял постановление о продлении продэмбарго до конца 2019 года
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Кабмин РФ принял постановление о продлении продэмбарго до конца 2019 года 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 20 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ оформило своим постановлением продление до конца 2019 года действия продуктового эмбарго в отношении стран, принявших антироссийские санкции, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.
В середине июля президент РФ Владимир Путин продлил на этот период действие указа о продуктовом эмбарго. Тогда кабмину было поручено осуществление мер, необходимых для реализации указа.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам международной торговли заявлял о необходимости рассмотрения вопроса о продлении на 2019 год ответных ограничительных мер в отношении ряда стран по отдельным категориям товаров, учитывая ранее принятые решения в Евросоюзе и некоторых других странах.
Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые применили антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В результате под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры, в последний раз — до конца 2018 года.
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