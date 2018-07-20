Ещё
Д. Комбаров: я и брат надевали футболки с Путиным, поддерживая возвращение Крыма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Д. Комбаров: я и брат надевали футболки с Путиным, поддерживая возвращение Крыма 

Чемпионат.com 27 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о политических предпочтениях и фотографиях с братом Кириллом в футболках с президентом России Владимиром Путиным.
«Наши с братом фотографии в футболках с Путиным? Это была акция, когда Крым присоединили. Таким образом мы поддержали возвращение Крыма.
Как отношусь к Путину? Поверхностно разбираюсь в политике, но думаю, что он много сделал для России. Фигура огромного масштаба — человек, который 18 лет в президентском кресле. Облик страны сильно изменился с момента, когда он только заступал. Масштабные спортивные события, которые проходят в России, в том числе чемпионат мира, — во многом его заслуга. Если брать наш спортивный сегмент, то он сделал очень много. Путин сам бывший спортсмен, до сих пор занимается дзюдо. Плавает в бассейне, играет в хоккей, пропагандирует спорт. Для меня это важный момент в человеке, на которого все смотрят», — сказал Комбаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.
Чемпионат.com: последние новости
Кейн: завтра — время для финального рывка на чемпионате мира Геркус — о твите Трампа: «экстраординарный соккер»? Пора партнёрам учить термины Госдума приняла закон об усилении ответственности в сфере азартных игр
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще один туроператор прекратил свою деятельность29
Опубликована запись пытки в российской колонии411
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец32
На Украине раскопали могилу ведьмы42
Тест: Азовское море или Черное?12
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение