Д. Комбаров: я и брат надевали футболки с Путиным, поддерживая возвращение Крыма 

Защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о политических предпочтениях и фотографиях с братом Кириллом в футболках с президентом России Владимиром Путиным.
«Наши с братом фотографии в футболках с Путиным? Это была акция, когда Крым присоединили. Таким образом мы поддержали возвращение Крыма.
Как отношусь к Путину? Поверхностно разбираюсь в политике, но думаю, что он много сделал для России. Фигура огромного масштаба — человек, который 18 лет в президентском кресле. Облик страны сильно изменился с момента, когда он только заступал. Масштабные спортивные события, которые проходят в России, в том числе чемпионат мира, — во многом его заслуга. Если брать наш спортивный сегмент, то он сделал очень много. Путин сам бывший спортсмен, до сих пор занимается дзюдо. Плавает в бассейне, играет в хоккей, пропагандирует спорт. Для меня это важный момент в человеке, на которого все смотрят», — сказал Комбаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.