Путин делает Америку снова великой 

Дональд Трамп снова зовет Владимира Путина в Вашингтон. Если в апреле сообщение пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс о возможной встрече воспринималось эстеблишментом США как показатель самонадеянности президента, то после саммита в Хельсинки твит Сандерс стал настоящей политической катастрофой. Но вряд ли «вызывающую линию поведения» на фоне откровенно слабого выступления Трампа в Финляндии возможно претворить в жизнь без отступления.
О том, что президент США Дональд Трамп намерен пригласить Владимира Путина в Белый дом уже осенью, Сандерс сообщила в Twitter 19 июля. Организацией встречи Трамп в очередной раз попросил заняться помощника по нацбезопасности Джона Болтона. Обсуждения деталей визита уже начались, написала Сандерс.
Несмотря на общий тон американской прессы, который хорошо выражает заголовок колонки в The New York Times «Трамп и Путин против Америки», Трамп подчеркивал, что после Хельсинки с нетерпением ждет второй встречи с Путиным. Саммит прошел очень успешно, несмотря на подачу «реальных врагов народа — фейковых СМИ», и нужно приступить к решению проблем по вопросам, «которые мы обсудили: противодействие терроризму, безопасность Израиля, ядерное нераспространение, кибератаки, торговлю, Украину, мир на Ближнем Востоке, Северную Корею и другие», отмечал президент США в Twitter.
Вместе с тем, сражение с «реальными врагами народа» только повышением ставок не выиграть. Отсюда — реакция Трампа постфактум, его объяснения о том, что из тезиса о вмешательстве России в выборы выпала частица «не», и что он станет «злейшим врагом» Путина, если России и США не удастся наладить отношения.
Симптоматично, что незадолго до твита Сандерс агентство Bloomberg сообщило, что Путин на саммите якобы предложил Трампу провести референдум о статусе Донбасса. Об этом глава российского государства вроде как рассказал на встрече с российскими дипломатами, среди которых присутствовали собеседники агентства. Референдум мог бы пройти под эгидой международных наблюдателей, чтобы позволить жителям ЛНР и ДНР проголосовать за статус территорий. В ответ Дональд Трамп попросил Путина дать время, чтобы подумать над предложением, поэтому лидеры не стали затрагивать этот вопрос на совместной пресс-конференции, указало СМИ.
Проведение референдума кажется и вовсе не только несбыточным, но и избыточным предложением, поскольку признанный ООН плебисцит сразу поставит вопрос о соответствии подобным стандартам голосования в Крыму. Не говоря уже о том, что подобный сценарий означает катастрофу для политической элиты Киева, которая будет саботировать подобный сценарий.
Владимир Фролов, эксперт по международным отношениям:
Приглашение в Вашингтон — самоутверждение Трампа против своей элиты. Подозреваю, что в Хельсинке о постсаммите вообще не говорили. Трамп увидел, что первые опросы показывают, что его рейтинги среди своей базы не обрушились и решил идти напролом дальше. Но содержательно это же никак не подготовлено — пока нет никаких договоренностей, кроме как по группе экспертов и бизнеса. Я бы сказал шансы на визит 50/50: если поездка будет до выборов в Конгресс, то поднимется ужасная шумиха. Так что, лучше в конце ноября — первой декаде декабря или с каким-то конкретным пакетом соглашений, например по СНВ-3.
Сергей Караганов, политолог, декан факультета мировой политики и экономики НИУ ВШЭ:
Без конкретных договоренностей прорывного характера я не вижу целесообразности путешествия в Вашингтон. Учитывая ситуацию с США, где бушует война против Трампа и против России, такие договоренности невозможны. Однако ситуация может измениться и по каким-то тактическим соображениям оказаться выгодной — это уже вопрос конкретной дипломатии. Трамп, возможно, приглашает, чтобы поднять свой рейтинг перед выборами в ноябре (промежуточные выборы в американский конгресс, где будет вестись борьба за все 435 кресел в палате представителей и за 34 — в сенате — News.ru). Сработает это или нет, кто знает, но это его расчет, и он обычно выигрывает. Однако, нам играть в эти игры не стоит — визгу много, а шерсти мало, как при стрижке свиньи.
Федор Лукьянов, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике:
Думаю, встречи не будет. Трамп много чего говорит, но не считает проблемой, если его высказывания не реализуются или он их меняет. Прежде всего, я не вижу возможностей, как это сделать. Даже с саммитом в Хельсинки на нейтральной почве, кроме Трампа и посла Джона Хантсмана никто не понимал, зачем это надо, все были против. Насколько у Трампа хватит политического ресурса, чтобы продавить собственный аппарат, все ведомства и пригласить Путина к себе? Думаю, не хватит. Кроме того, непонятно, зачем ему это надо перед выборами в Конгресс? Это ведь как пойти на таран.
Раз за разом мы видим, что в результате и прошлогодней встречи в Гамбурге, и нынешней в Хельсинки ситуация ухудшается. Что бы они ни обсуждали, начинается истерика в Вашингтоне, угрозы санкций, мер, давления и возникает вопрос: «А зачем козе баян?». Это ничего не дает, кроме негатива, и только дискредитирует саму идею саммита. Если нет условий, зачем его проводить. Если же Трамп по каким-то причинам все же будет настаивать и продавливать собственные структуры, российской стороне надо очень серьезно подумать, нужно ли это нам. Аргументов в пользу довольно мало.
Идея референдума о статусе Донбасса непроходная. С точки зрения Украины и поддерживающего ее Запада, это признание того, что проблема носит внутренний характер, что категорически не соответствует украинской позиции: внутренней проблемы нет, есть проблема российской оккупации. Это невозможно и потому, что мы живем в такой международной среде, где не существует институтов или механизмов, способных обеспечить такое голосование, которое бы все признали. Даже если представить, что оно прошло, проигравшая сторона немедленно скажет, что всё было неправильно.