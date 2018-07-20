Россия готова участвовать в возможной встрече с Нетаньяху и Аббасом

"Остается на столе наше предложение об организации двусторонней встречи на высшем уровне премьер-министра Нетаньяху и президента Аббаса. Мы готовы быть участником такой трехсторонней возможной встречи и всячески содействовать созданию условий для проведения такой встречи", — сказал Викторов.