Россия готова участвовать в возможной встрече с Нетаньяху и Аббасом 

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Россия готова принять участие в возможной трехсторонней встрече с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и главой Палестины Махмудом Аббасом, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.
"Остается на столе наше предложение об организации двусторонней встречи на высшем уровне премьер-министра Нетаньяху и президента Аббаса. Мы готовы быть участником такой трехсторонней возможной встречи и всячески содействовать созданию условий для проведения такой встречи", — сказал Викторов.