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Виталий Портников: российские антисанкции нам помогут
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Виталий Портников: российские антисанкции нам помогут 

ИноСМИ 7 часов назад
Фото: ИноСМИ
Российские СМИ утверждают, что уже вскоре президент Владимир Путин подпишет указ о введении санкций против физических и юридических лиц Украины. Эти «антисанкции» должны стать ответом Москвы на соответствующие украинские меры.
Как это ни парадоксально, но до сих пор их введение откладывалось. И если Россия действительно обнародует свое решение накануне президентских и парламентских выборов в Украине, оно станет настоящим подарком и нам, журналистам и украинскому избирателю. Ведь будет интересно даже не то, кто в этом списке окажется — а то, кого в нем не будет.
Предположения о том, что Россия может «нарочно» включить в этот список людей, которые связаны с ней реальными контактами, я бы сразу отбросил. Деньги — слишком серьезная вещь, чтобы на постсоветском пространстве с ней шутили. Вот выступить с обличительной речью, дать задание придворному журналисту охаять того или иного «агента влияния» — это еще возможно. Но лишать своего человека прибыли — никогда.
В «контрсанкционном» указе Путина должно быть нескольких сотен физлиц и порядка ста юрлиц. Понятно, что за каждой компанией стоит конкретный человек. И понятно, что будут компании, которые даже после этого путинского указа продолжат работать в России. Кремль практически бесплатно предлагает нам энциклопедию тех, на кого он рассчитывает в работе по возвращению Украины в сферу своего влияния. Такой подарок дорогого стоит, он заменяет годы агентурной работы и кропотливых исследований.
Еще один важный подарок — это то, что Россия сама начинает рвать те самые драгоценные экономические связи, на сохранении которых она настаивала даже после нападения на Украину. Да, конечно, от разрыва таких связей — ущерб для текущего состояния экономики, потому в Москве и хотят пойти на него перед выборами. Но от сохранения связей со страной, которая работает на наше уничтожение — еще больший ущерб.
Поэтому пусть Кремль делает свою часть работы — и часть нашей, раз уж у наших властей и части граждан не хватает для этого ни мужества, ни самоуважения. Это будет еще один важный вклад Владимира Путина в построение украинской государственности.
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