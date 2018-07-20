Фото кабинета Медведева удивило россиян

Носороги и «Украина»: фото кабинета Медведева вызвало переполох

На просторы Всемирной паутины попала фотография кабинета российского премьера Дмитрия Медведева . Снимок, сделанный во время встречи председателя Правительства с губернатором Омской области , привлек больше внимания, чем сами переговоры.

На опубликованных кадрах можно подробно рассмотреть каждую деталь кабинета. На первый взгляд в рабочих атрибутах нет ничего необычного: помещение выполнено в светлых тонах, на столе у лежит множество папок с документами.

Однако внимание пользователей Сети привлек необычный письменный прибор с бронзовыми фигурами носорогов и слонов, а также подсвечники в виде котов. Более того, на стене висит картина с изображением гостиницы "Украина", что следует из размещенных на сайте правительства Омска фотографий. Именно на нее и на набережную Москвы-реки выходят окна из кабинета российского Премьер-министра.

omskportal.ru

Стоит отметить, что шторы в кабинете плотно закрыты. Также отметили, что в кабинете нет портрета российского президента Владимира Путина

Напомним, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о повышении НДС с 18 до 20%. Согласно подсчетам экспертов, при увеличении ставки в среднем каждый россиянин будет терять около 4220 рублей в год. Решение должно вступить в силу 1 января следующего года.