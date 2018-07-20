Глава МВД Италии назвал украинский «майдан» псевдореволюцией, оплаченной из-за рубежа

Глава МВД Италии и вице-премьер Маттео Сальвини считает государственный переворот на Украине зимой 2014 года псевдореволюцией, оплаченной из-за рубежа, передает ТАСС

«Сравните референдум в Крыму с фальшивой революцией на Украине, которая по своей сути была псевдореволюцией, спонсированной иностранными державами, — заявил политик. — Там в Крыму прошел референдум, на котором 90% человек проголосовали за возвращение Крыма в состав Российской Федерации». «Есть некоторые исторически российские зоны с российской культурой и традициями, которые законно принадлежат Российской Федерации», — продолжил министр о вопросе вхождения Крыма в состав России.

Сальвини также отметил, что выступает за снятие санкций с РФ, поскольку считает что они «оказались бесполезными и нанесли ущерб итальянскому экспорту».

Итальянский политик известен своей пророссийской позицией, он постоянно выступает за отмену антироссийских санкций, а также неоднократно называл российского лидера «политиком номер один».