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Глава МВД Италии назвал украинский «майдан» псевдореволюцией, оплаченной из-за рубежа
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Глава МВД Италии назвал украинский «майдан» псевдореволюцией, оплаченной из-за рубежа 

BFM.RU 6 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Глава МВД Италии и вице-премьер Маттео Сальвини считает государственный переворот на Украине зимой 2014 года псевдореволюцией, оплаченной из-за рубежа, передает ТАСС.
Тему смены власти в Киеве итальянский политик затронул после провокационного вопроса журналиста газеты The Washington Post о «праве России на аннексию Крыма» и утверждения о «фальшивом референдуме».
«Сравните референдум в Крыму с фальшивой революцией на Украине, которая по своей сути была псевдореволюцией, спонсированной иностранными державами, — заявил политик. — Там в Крыму прошел референдум, на котором 90% человек проголосовали за возвращение Крыма в состав Российской Федерации». «Есть некоторые исторически российские зоны с российской культурой и традициями, которые законно принадлежат Российской Федерации», — продолжил министр о вопросе вхождения Крыма в состав России.
Сальвини также отметил, что выступает за снятие санкций с РФ, поскольку считает что они «оказались бесполезными и нанесли ущерб итальянскому экспорту».
Итальянский политик известен своей пророссийской позицией, он постоянно выступает за отмену антироссийских санкций, а также неоднократно называл российского лидера «политиком номер один».
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