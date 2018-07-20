Россия не уклонялась от обсуждения кибербезопасности с США, заявил Антонов 

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российская сторона никогда не уходила от обсуждения вопросов кибербезопасности с американскими коллегами, Москва даже предлагала создать группу по обсуждению данной проблемы, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Что касается кибербезопасности, российская сторона никогда не уходила от разговоров по этому вопросу с американскими коллегами. Об этом говорил и Владимир Владимирович Путин — если вы хотите разобраться, что произошло в действительности, надо говорить не через СМИ, а надо говорить напрямую: садиться за стол и обсуждать эти проблемы", — сказал дипломат в ходе дискуссии в клубе «Валдай» по результатам саммита в Хельсинки.
Он подчеркнул, что РФ предложила создать группу для того, чтобы российские и американские эксперты могли обсуждать данную проблему на межведомственной основе.