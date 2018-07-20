Россия не уклонялась от обсуждения кибербезопасности с США, заявил Антонов

"Что касается кибербезопасности, российская сторона никогда не уходила от разговоров по этому вопросу с американскими коллегами. Об этом говорил и Владимир Владимирович Путин — если вы хотите разобраться, что произошло в действительности, надо говорить не через СМИ, а надо говорить напрямую: садиться за стол и обсуждать эти проблемы", — сказал дипломат в ходе дискуссии в клубе «Валдай» по результатам саммита в Хельсинки

Он подчеркнул, что РФ предложила создать группу для того, чтобы российские и американские эксперты могли обсуждать данную проблему на межведомственной основе.