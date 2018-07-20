Встреча в Хельсинки: возвращение России на Всемирный саммит?

Американо-российские разногласия вращаются вокруг событий, которые произошли в 1990-х годах, включая крах Советского Союза. Америка и Запад, как правило, думают, что выиграли холодную войну и уничтожили Советский Союз. Вполне определенно об этом высказался президент Джордж Буш-старший : «Холодная война окончена, мы ее выиграли». В свою очередь русские считают, что Горбачев пытался привести Россию к рыночной экономике. Крах Советского Союза не был победой Запада, поэтому США не имеют права требовать мировой гегемонии в одностороннем порядке.

С того момента русские считают, что вся нынешняя политика Запада — это высокомерие и обман в попытке помешать России восстановить свою власть и глобальную роль. Русские уверены, что, как только они начали попытки по возвращению себе влияния, НАТО начала расширяться на восток, привлекая на свою сторону стратегически важными для безопасности России страны.

Русские негативно относились к бомбардировкам НАТО в Сербии , а затем к попытке расширить влияние Запада у них в тылу с помощью цветных революций, которые помогли свергнуть пророссийских правителей и заменить их прозападными. Кроме того были попытки привлечь на свою сторону Украину Грузию , а остальные восточноевропейские страны присоединить к ЕС . Русские убедились, что нельзя противостоять или уменьшить влияние НАТО кроме как с помощью «железного кулака».

Несмотря на приход президента Путина к власти еще в 2000 году, многие мечты и амбиции по восстановлению российской славы осуществлялись очень медленно из-за мировых событий, плохого влияния президента Ельцина, коррупции и бандитов во властных структурах.

Сильная личность Путина не смогла предотвратить цветные революции в Грузии, Украине и Кыргызстане и свержение союзников России в период с 2003 по 2005 годы. Он был вынужден предоставить республики течению событий, несмотря на риски и проблемы, с которыми столкнулись этнические русские в этих республиках.

Россия вмешалась в ситуацию в Абхазии Южной Осетии в августе 2008 года в ответ на действия президента Грузии в двух автономных республиках, где проживает большое количество этнических русских. Россия приняла подобное решение из-за действий американцев и расширения НАТО вблизи российских границ.

Несмотря на российское военное вмешательство в Сирии и нарушение планов США на Ближнем Востоке, президент США Барак Обама и его госсекретарь Хиллари Клинтон пытались дискредитировать Россию в мире. Они охарактеризовали Путина и русских как «региональную силу», а в одном из интервью Обама назвал Россию «региональной державой, которая не соответствует стандартам великих держав мира», чем сильно разозлил русских.

Сегодня происходит удивительное историческое событие в Хельсинки , где Трамп отказался от длительной враждебной политики США по отношению к России, заявив, что это было «ошибкой». Саммит Путина и Трампа ознаменовал новую фазу международной разрядки благодаря признанию США глобального влияния России. Повестка дня двух лидеров и заключительное заявление продемонстрировало, что американцы больше не смогут единолично принимать решения касательно Сирии, Восточной Европы, мировых цен на нефть или гонки ядерных вооружений без учета позиции России по этим вопросам.

Подчеркивается сходство российских и американских взглядов на их роль в мире, то есть веру в исключительное историческое и культурное превосходство. Американцы и русские верят, что Бог создал их нацию и возложил на нее цивилизаторскую миссию в мире.

Подобное ощущение исключительности заставляет всех русских ощущать национальную гордость, которая подпитывается недовольством из-за каждой западной попытки «унизить Россию», и заставляет их хвастаться тем, что Путин смог вернуть Россию на мировую арену.