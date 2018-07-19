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Лидер республиканцев призвал принять новые санкции против РФ
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Лидер республиканцев призвал принять новые санкции против РФ 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 19 июля — «Вести. Экономика». Лидер республиканского большинства в американском сенате Митч Макконнел предложил профильным комитетам подготовить новые меры для противостояния российскому вмешательству в выборы.
Обсудив намерение конгресса противостоять возможному российскому вмешательству в американские выборы, глава республиканского большинства призвал провести новые слушания и принять новые меры для сдерживания «враждебной политики России». Речь, в частности, может идти о дополнениях в закон об антироссийских санкциях.17 июля спикер палаты представителей Пол Райан заявил, что конгрессмены готовы рассмотреть проекты дополнительных санкций против России. Сам он признался, что будет счастлив обсудить этот вопрос. Райан особо отметил, что «Россия не разделяет интересы и ценности Соединенных Штатов». Ранее Макконнел присоединился к тем политикам, которые критически восприняли встречу президентов России и США в Хельсинки. В частности, он заявил, что Европейский союз является другом Америки, а Россия — нет. Тогда же сенатор заявил, что конгресс может принять меры, чтобы предотвратить вмешательство Москвы в будущие выборы.
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