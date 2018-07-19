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Алиханов вошёл в совет по развитию физической культуре и спорта при президенте РФ
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Алиханов вошёл в совет по развитию физической культуре и спорта при президенте РФ 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Президент России включил губернатора Калининградской области Антона Алиханова в совет по развитию физической культуры и спорта. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, сообщает ТАСС.
Глава государства становится председателем совета. Помощник президента Игорь Левитин и вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец назначены заместителями.
Напомним, что совет при президенте РФ появился в 2012 году. В него входит 41 человек. Ближайшее заседание состоится в Калининграде 20 июля.
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