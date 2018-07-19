Мосгоризбирком зарегистрировал 130 доверенных лиц кандидата в мэры Собянина 

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Мосгоризбирком в пятницу зарегистрировал 130 человек в качестве доверенных лиц кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина, соответствующее решение было принято на заседании комиссии.
"Поступили документы от кандидата на должность мэра Москвы Сергея Собянина о назначении им доверенных лиц. Документы проверены, все соответствует требованиям закона, предлагается принять решение зарегистрировать доверенных лиц в количестве 130 человек", — сказала член столичного избиркома Рима Кузнецова.
Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком 12 июля на заседании зарегистрировал четырех кандидатов на должность мэра столицы, ими стали действующий градоначальник Сергей Собянин, глава муниципального округа «Таганский» Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, а также экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ.