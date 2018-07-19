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Причины, по которым Ким Чен Ын продолжает дразнить Путина
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Причины, по которым Ким Чен Ын продолжает дразнить Путина 

ИноСМИ 50 минут назад
Фото: ИноСМИ
Глава КНДР Ким Чен Ын, активизировавший дипломатическую деятельность в начале года, встретился с президентом США Трампом один раз, с лидером КНР Си Цзиньпином — три раза, с президентом Корем Мун Джэином — два раза. При этом он ни разу не провел переговоры с президентом Путиным, несмотря на многократные просьбы российской стороны. Почему он не отвечает на «любовные призывы» Путина, укрепившего свое влияние на международной арене?
За отсрочкой дипломатии встреч на высшем уровне с Россией стоит впечатляющее улучшение отношений с Китаем, которое началось этой весной. Из-за казни в 2013 году дяди Чан Сон Тхэка, который играл роль связующего с Китаем звена, корейско-китайские отношения серьезно охладели.
На фоне того, что Китай перестал быть опорой для КНДР, осталась только одна сверхдержава — Россия, которая сравнительно усилила свое влияние.
via GIPHY
Весной 2015 года обсуждался визит Ким Чен Ына в Россию. Высокопоставленные северокорейские чиновники неоднократно посещали Россию, занимались подготовкой. Незадолго до намеченной даты визит был отменен по «обстоятельствам северокорейской стороны». Однако различные иностранные дипломаты, работающие в Москве, были уверены, что первую иностранную поездку в качестве главы государства Ким совершит не в Китай, а в Россию.
Тем не менее на фоне усиливающихся санкций международного сообщества против КНДР в марте 2018 года Ким Чен Ын экстренно посетил Пекин, и это стало его первой иностранной поездкой. Он переговорил с Си Цзиньпином и одним махом улучшил отношения с Китаем. Поскольку КНДР восстановила отношения с КНР, которая считается главным союзником и обладает влиянием в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН, исчезла необходимость серьезно полагаться на Россию.
Кроме того, углубление отношений с Россией не приносит значимых дивидендов с точки зрения экономики. Ежегодный товарооборот между Россией и КНДР составляет не более 100 миллионов долларов, это менее 2% от товарооборота между КНР и КНДР. Начнем с того, что у КНДР мало валюты для того, чтобы покупать нефть и газ, а это основной экспортный продукт России. Такие основные экспортные продукты КНДР, как уголь и текстильная продукция, не пользуются спросом в России. «Экономическая взаимодополняемость между РФ и КНДР практически отсутствует. В период холодной войны торговля зиждилась на советских субсидиях», — считает профессор сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков.
Совместные российско-корейские проекты, по которым были достигнуты соглашения, также забуксовали. В 2014 году стороны решили начать крупномасштабную реконструкцию железнодорожной сети КНДР под руководством российских предприятий. Предполагалось, что расходы на реконструкцию составят 25 миллиардов долларов. В обмен на российские инвестиции Россия должна была получить права на богатые минеральные ресурсы КНДР: золото, драгоценные металлы и так далее.
Между тем по информации представителя министерства развития Дальнего Востока РФ, в процессе возникли различные проблемы, в результате чего проект завис. Доходы северокорейских рабочих, которых принимает Россия, являются для КНДР важным источником иностранной валюты. Несмотря на это, в северокорейских рабочих, которые готовы пахать за небольшую зарплату, заинтересован ближневосточный и другие регионы, поэтому у КНДР нет причин зацикливаться на России.
Есть вероятность, что Ким Чен Ын также опасался, что сближение с Путиным негативно отразится на отношениях с США, которым отдан наибольший приоритет. Вокруг Трампа бушует российский скандал, в котором он оказался из-за подозрений в связях с Россией во время предвыборной кампании в 2016 году. Ким просчитал, что если провести переговоры с Путиным, антироссийские конгрессмены направят свой гнев против него, что поставит под угрозу встречу на высшем уровне между КНДР и США, полагают эксперты.
Тем не менее Трамп и Ким уже провели встречу. 16 июля в Хельсинки прошли переговоры между главами России и США, в ходе которой стороны договорились стремиться к исправлению отношений. Поддержка американского общественного мнения в отношении расследования российских подозрений снизилась. Несомненно, сейчас Киму проще развивать отношения с Россией.
Основная стратегия КНДР заключалась в том, чтобы не впадать в зависимость от какой-либо одной страны и добиться конкуренции между несколькими крупными державами в области взаимоотношений с КНДР. Тем не менее западный дипломат высказывает следующее мнение: «КНДР уже попала в зависимость от Китая. Теперь она не может без разрешения Китая проводить собственную дипломатию, например, провести переговоры с Путиным».
В ходе Восточных экономических форумов, проходящих во Владивостоке в июне и в сентябре, а также на полях других форумов Путин передал северокорейской стороне желание пригласить Кима в Россию. Как Ким отреагирует на приглашение Путина? По этому можно будет судить о том, насколько усилилось китайское влияние на КНДР.
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