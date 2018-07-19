Путин допустил обострение ситуации на Украине

Путин заявил о рисках обострения ситуации на юго-востоке Украины

Президент России Владимир Путин , выступая на совещании российских послов и постпредов, отметил, что в настоящее время остаются риски обострения ситуации на юго-востоке Украины

«Риски обострения ситуации сохраняются на юго-востоке Украины. Причины, по сути, те же: несоблюдение сегодняшними украинскими властями взятых на себя обязательств, отказ от мирного разрешения конфликта», — сказал глава государства.

По его словам, «демонстрируется откровенное пренебрежение договорённостями, нежелание вести диалог со своим гражданами, все сценарии рассчитываются по силовому пути».