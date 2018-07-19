Япония подбирается к Курилам

Япония решила двигаться к Южным Курилам через «доверие и торгово-экономические связи» с Россией . Насколько ей это удастся, большой вопрос, но при желании Токио может остаться в выигрыше, учитывая меняющиеся приоритеты партнера США и необходимость сотрудничества в дальневосточном регионе, отмечают эксперты.

Россия и Япония в сентябре проведут диалог на высшем уровне во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил посол России в Японии Михаил Галузин . Премьер-министр Синдзо Абэ ещё в мае получил приглашение приехать на ВЭФ. 18 июля стало известно, что он воспользуется этим приглашением. Регулярный диалог важен для развития отношений двух стран. Какие вопросы войдут в повестку переговоров, пока не ясно, но «главное, что он едет», отметил дипломат.

22−24 июля в Москву приедет председатель верхней палаты японского парламента Тюити Датэ. Также Япония и Россия договорились о встрече в формате «2+2»: глав МИД и министров обороны двух стран. Она состоится 31 июля в Москве, заявила официальный представитель МИД Р Ф Мария Захарова

И российская, и японская сторона крайне заинтересованы в развитии сотрудничества. В мае этого года по итогам встречи Владимира Путина и Синдзо Абэ было подписано 11 документов о сотрудничестве, прежде всего в сфере цифровой экономики, строительства, ЖКХ и городской среды. По словам генсека кабмина Японии Есихидэ Суга, удалось достичь конкретных результатов по совместной экономической деятельности на территории оспариваемых Японией Южных Курил. Но каких именно результатов, он не пояснил.

По итогам окончания Второй мировой войны острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи вошли в состав СССР. Однако Япония пытается оспорить это решение. Мирный договор между Россией и Японией так и не был подписан. В декабре 2016 года на полях российско-японского саммита стороны договорились рассмотреть возможность совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Прежде всего, это касалось рыболовства, сельхозпродукции, сферы энергетики, туризма, утилизации мусора. В апреле 2017 года во время визита Абэ в Москву была достигнута договоренность о регулярном авиасообщении между Японией и Курилами, что также стало одним из шагов на пути к совместному освоению. Но дальнейшие возможности в этом вопросе весьма ограничены, и надежды на полноценное совместное освоение Южных Курил довольно слабые.

Ничего не указывает на возможный прорыв в решении проблемы Курильских островов. Вопрос совместного освоения прорабатывается уже давно: определены конкретные проекты, проведено несколько ознакомительных поездок. Процесс будет продолжаться, но главная правовая коллизия — законы какого государства будут первичны на этих территориях. Япония считает эти острова своими, и она не может смириться с российским законодательством на территориях. После визита Абэ во Владивосток, возможно, будут достигнуты дополнительные договорённости и найден вариант, чтобы японцы не признавали российские законы, но в то же время японский капитал участвовал в проектах.

Япония считает, что основная идея совместного освоения является прелюдией к подписанию мирного договора, по которому эти острова должны к ней отойти. Кроме того, японская сторона настаивает, что совместное освоение должно идти по схеме, приемлемой для неё, и юридические процедуры должны осуществляться по неким правилам, которые не ущемляют политическую позицию Японии по этим островам. Россия настаивает, чтобы все экономические и прочие проекты осуществлялись согласно российским законам. В этой связи подвижек не будет. Но будет процесс продолжающихся переговоров по всему комплексу проблем. Для России важны экономические вопросы, инвестиции, иностранный бизнес на Дальнем Востоке, чтобы решалась демографическая проблема и так далее.

Разговор о Курилах вряд ли пойдет в том формате, который приемлим для Японии. Для России вопрос Курил не обсуждаем. Но в формате переговоров «2+2» могут обсуждаться вопросы обороны, проекты по взаимодействию в области градостроительства, высоких технологий и так далее. Мы ждем конкретных предложений по инвестициям в эти проекты. Не стоит забывать, что Япония пытается найти себе новую политическую и экономическую позицию в регионе, а также по отношению к США. Очевидно, что сейчас Токио ищет себе новых партнеров, учитывая, что вопрос Северной Кореи решается между США и Китаем и самой Северной Кореей, а интересы Японии во внимание не принимаются. Это говорит о том, что США пытаются выстроить новую конфигурацию. Также Японии нужны новые драйверы для зарубежных капиталовложений, для экономики, которая не в кризисе, но и не развивается.

Так что, скорее всего разговор пойдёт о развитии конкретных проектов с Россией. Вопрос по островам должен решаться, скорее, в рамках двусторонних переговоров между Путиным и Абэ, а не многосторонних на уровне ВЭФ. Что касается совместного управления — такого термина нет, потому что нельзя экономикой управлять совместно. Руководство острова, в том числе и по экономическому развитию, все равно должно принадлежать какой-то стороне.