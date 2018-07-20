Ещё
У России и США большой потенциал для взаимодействия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У России и США большой потенциал для взаимодействия, заявил Антонов 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
РФ и США имеют большой потенциал взаимодействия в области стратегической стабильности, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Президенты обсудили проблематику стратегической стабильности, в частности то что касается контроля над вооружениями. Мне было очень приятно, что президент (США Дональд) Трамп сказал слово такое "нераспространение". Это очень важно, что помощники президента подсказали ему ту важную проблематику, по которой нам следует, конечно же, работать. У нас очень большой потенциал взаимодействия, у нас очень большой опыт взаимодействия в этой области", — сказал дипломат во время дискуссии в клубе "Валдай" по результатам хельсинского саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Первая полноформатная встреча президентов Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран. Заявления Трампа вызвали в США жесткую критику в его адрес. Ряд политических оппонентов американского президента обвиняют его по итогам Хельсинки в предательстве национальных интересов.
Последние новости
Директор ФБР прокомментировал предложение Путина Трампу "Китайцы спилили все". Кто на самом деле уничтожает русский лес Крепкий орешек. Что будет с рублем этим летом
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России245
Умерла жена Высоцкого48
Путин предложил референдум в Донбассе1252
Украине посоветовали «вычерпать» Азовское море135
Караченцова попросили забрать жену из психушки52
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
01:00
Жена Диброва обнажила грудь при детях
Шоу-бизнес
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:12
В отеле мороженое продают за 1500 долларов
Общество
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
00:33
Рудова закрутила роман с 19-летним сыном миллиардера
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение