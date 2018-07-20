У России и США большой потенциал для взаимодействия

РФ и США имеют большой потенциал взаимодействия в области стратегической стабильности, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Президенты обсудили проблематику стратегической стабильности, в частности то что касается контроля над вооружениями. Мне было очень приятно, что президент (США Дональд) Трамп сказал слово такое "нераспространение". Это очень важно, что помощники президента подсказали ему ту важную проблематику, по которой нам следует, конечно же, работать. У нас очень большой потенциал взаимодействия, у нас очень большой опыт взаимодействия в этой области", — сказал дипломат во время дискуссии в клубе "Валдай" по результатам хельсинского саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Первая полноформатная встреча президентов Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран. Заявления Трампа вызвали в США жесткую критику в его адрес. Ряд политических оппонентов американского президента обвиняют его по итогам Хельсинки в предательстве национальных интересов.