МИД предостерег от засекречивания дела в Солсбери

В МИД предостерегли от засекречивания дел в Солсбери и Эймсбери

"Лондонской полицией было анонсировано, что 19 июля в Солсбери планируется открыть коронерское дознание в отношении скончавшейся 8 июля в больнице Дон Стерджес. Поясню, это — квазисудебная процедура, цель которой — юридическое закрепление причины смерти. С учетом тех бездоказательных обвинений, с которыми в адрес России поспешила выступить Великобритания, принципиально важным является обеспечение максимально возможной транспарентности в расследовании этого дела. Перевод его в судебную плоскость с последующим засекречиванием будем расценивать в качестве попытки скрыть от общественности истинных заказчиков и исполнителей этих преступлений", — сказала Захарова.

"С учетом совокупности всех прозвучавших со стороны Лондона заявлений в контексте инцидентов в Солсбери и Эймсбери мы рассчитываем на их тщательное, добросовестное и открытое расследование. Помощь в нем, как уже неоднократно говорилось, российские правоохранительные органы готовы оказать своим британским коллегам", — добавила она.

По ее словам, в последнее время полиция Лондона выступает с регулярными публичными заявлениями по инцидентам в Солсбери и Эймсбери, а политики ссылаются на необходимость дождаться выводов полиции.

"Несмотря на недостаточную информативность, это создает иллюзию транспарентности. Однако сообщения о трудоемкости процесса расследования и предпринимаемых усилиях не должны никого вводить в заблуждение. Фактически они означают лишь то, что, несмотря на проводимую масштабную работу, британской полиции не удается подкрепить доказательствами навязанную политическим руководством Великобритании версию преступления в Солсбери", — подчеркнула Захарова.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.