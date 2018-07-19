Посол РФ в Британии встретится с новым главой МИД

Посол России в Британии Александр Яковенко намерен провести встречу с новым британским министром иностранных дел Джереми Хантом и обсудить с ним дело об отравлении в Солсбери.
Он рассказал, что получил письмо от первого заместителя министра иностранных дел, «где новый министр иностранных дел передаёт» ему привет, сообщает РИА Новости.
«Я планирую возобновить своё предложение встретиться с министром иностранных дел Хантом и обсудить российско-британские отношения. С предыдущим министром Джонсоном такой встречи не получилось, думаю, у него не было возможности оперировать определенными данными», — отметил Яковенко.
По его словам, после возвращения в Лондон из Москвы он сразу постарается организовать встречу.
«Я пробрифингую его об основных направлениях российской внешней политики… Обсудим британско-российские отношения… И, конечно, обсудим дело Скрипалей», — подчеркнул дипломат.
Ранее стало известно, что новым главой МИД Великобритании назначен Джереми Хант.
В Совете Федерации прокомментировали ФАН оценила отставку Бориса Джонсона с поста министра иностранных дел Великобритании.