Как Афины на Москву обиделись

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МИД Греции: Москва нас не уважает 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
МИД Греции считает слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой неуважением к странам вне зависимости от их размера. Москва демонстрирует непонимание принципов современной самостоятельной внешней политики, а Афины не принимали решение о высылке российских дипломатов под внешним давлением, утверждается в греческом заявлении.
Министерство иностранных дел Греции официально ответило на слова представителя МИД России Марии Захаровой. Об этом сообщает НСН со ссылкой на сайт греческого внешнеполитического ведомства.
Афины считают, что Захарова в очередной раз выразила неуважение к стране-партнеру, и это уже стало характерной чертой российской дипломатии.
Кроме того, заявления официального представителя МИД РФ демонстрируют «отсутствие понимания современного мира», в котором государства способны проводить самостоятельную, «многогранную и демократическую» внешнюю политику вне зависимости от их размера.
Правительство Греции выслало двух российских дипломатов, а еще двум запретило въезд на территорию страны. Об инциденте стало известно 11 июля. Греческие власти обвиняют дипломатов из Москвы в попытках вмешательства во внутренние дела страны и «нелегальных действиях, подрывающих национальную безопасность» Греции.
Спустя неделю Захарова заявила, что Москва «прекрасно понимает, что давление, которому подверглась Греция, было сильнейшим». Она добавила, что «опирается на факты», и «Грецию втянули в многоэтапную игру». Захарова заявила, что российский МИД «просто знает это».
«Мы уже неоднократно доказывали, что даже в самых сложных ситуациях, возникающих в двусторонних отношениях с подачи третьих стран, всегда сохраняем понимание того, что речь идет о судьбах наших стран, судьбах людей, которые не должны становиться заложниками тех грязных игр, в которые втягивают многие государства», — заявила Мария Захарова.
По мнению представителя МИД России, давление на Афины оказывали не только представители Великобритании, но и «вовсю подключились американские партнеры».
Афины назвали эти обвинения голословными. В заявлении МИД Греции утверждается, что логика в духе Захаровой и подтолкнула четырех российских дипломатов «предпринять действия, которые в итоге привели к их высылке и запрету на въезд в Грецию». Министерство иностранных дел Греции подчеркивает: основания, с учетом которых принималось решение о выдворении, были разъяснены российской стороне.
«Кроме того, сами российские власти очень хорошо знают, что делают их люди», — заявили в Афинах.
Изначально греческие власти старались воспринимать действия российских дипсотрудников как «не имеющие отношения к официальной российской внешней политике». Однако Захарова, выражая свою нынешнюю позицию, фактически солидаризуется с этими людьми, демонстрируя желание легализовать их незаконную деятельность, убеждены в Греции.
Постоянное неуважение к Греции должно прекратиться, подчеркивается в заявлении МИД страны.
«Никто не имеет права и не может вмешиваться в ее внутренние дела», — передает ФАН.
Афины обвиняют российский дипломатов в попытках распространения дезинформации, а также в подкупе государственных чиновников.
Имя одного из высланных дипломатов, как известно из публикаций местных СМИ — Виктор Яковлев, однако это имя не значится в списке дипломатического персонала российского посольства на сайте миссии.
В статье отмечается, что выдворение Афинами россиян вовсе не является «громом средь ясного неба», а представляет собой лишь «ответ на ряд шагов РФ по расширению влияния в Греции». По данным источников в дипломатических кругах, в деле фигурирует Императорское православное Палестинское общество — гуманитарная организация, связанная с Русской православной церковью и возглавляемая генерал-полковником Сергеем Степашиным, бывшим главой Федеральной службы контрразведки РФ и первым директором ФСБ, занявшим должность в 1995 году.
При этом Афины подчеркивают, что намерены поддерживать добрые отношения с Россией и будут и дальше продолжать создавать условия для дружбы между двумя народами, основываясь на взаимном уважение суверенитета двух держав.
«13 июля в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Греческой Республики в Российской Федерации Андреас Фриганас, которому был выражен решительный протест в связи с высылкой двух российских дипломатов и запрещением на въезд еще двум гражданам Российской Федерации», — заявили в российском Министерстве иностранных дел два дня спустя после «греческого инцидента».
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