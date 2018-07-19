Министр внешней экономики КНДР дал согласие на участие в ВЭФ

В среду Мацегора сообщил РИА Новости, что Ким Ён Чжэ приглашен на ВЭФ во Владивосток для обсуждения двустороннего сотрудничества с Россией.

"Мы пригласили министра внешнеэкономических дел господина Ким Ён Чжэ", — сказал дипломат и добавил, что получено «принципиальное согласие».

Говоря об участии лидера КНДР Ким Чен Ына, посол напомнил слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о том, что окончательного подтверждения со стороны Пхеньяна нет. «Пока никакой другой информации по этому поводу у нас нет», — пояснил Мацегора.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.