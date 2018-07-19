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Министр внешней экономики КНДР дал согласие на участие в ВЭФ
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Министр внешней экономики КНДР дал согласие на участие в ВЭФ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Москва получила принципиальное согласие министра внешнеэкономических дел КНДР Ким Ён Чжэ на участие в Восточном экономическом форуме, заявил журналистам посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.
В среду Мацегора сообщил РИА Новости, что Ким Ён Чжэ приглашен на ВЭФ во Владивосток для обсуждения двустороннего сотрудничества с Россией.
"Мы пригласили министра внешнеэкономических дел господина Ким Ён Чжэ", — сказал дипломат и добавил, что получено «принципиальное согласие».
Говоря об участии лидера КНДР Ким Чен Ына, посол напомнил слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о том, что окончательного подтверждения со стороны Пхеньяна нет. «Пока никакой другой информации по этому поводу у нас нет», — пояснил Мацегора.
Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.
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