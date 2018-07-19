Трамп сводит всех с ума, но истерия против него не помогает

Направленная против Трампа истерия не помогает

Пресс-конференция президента Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным представляла собой фиаско. Президент отошел от содержания заранее подготовленного успокаивающего заявления к сессии из вопросов и ответов, которая представляла собой метание от ошеломляющего к ужасающему (разбавленное небольшим количеством тошнотворного — прим. автора). Достаточно сказать, что поведение главы исполнительной власти пробило новое дно и требует пересмотра самого термина.

Однако реакция в «Твиттер» со стороны внешнеполитического истеблишмента была почти такой же неуправляемой, как и сам Трамп. Джон Бреннан , который был директором Центрального разведывательного управления при Обаме, написал в своем микроблоге:

«Выступление Дональда Трампа на пресс-конференции в Хельсинки перешло черту «тяжких преступлений и проступков». Это было не что иное, как предательство. Дело не только в том, что комментарии Трампа глупы. Он полностью в кармане у Путина. Республиканские патриоты, где вы?»

Набросился на него и бывший кандидат в президенты Эван Макмаллин

«Поведение Трампа на этой неделе сделало его предательство американских интересов очевидным. Он также сделал явным предательство со стороны республиканской Палаты представителей, которая неустанно подрывала усилия ФБР и специального прокурора, которые героически работали, защищая нацию. Время для перемен».

Можно много чего сказать о выступлении Трампа в Хельсинки, и при этом ничего хорошего. Человек управлялся кошачьей лапой Путина, и это самое малое. Совместная работа в Сирии ? Моральная эквивалентность между директором национальной разведки Дэном Коутсом и Путиным? Это было ужасно, даже позорно, но это не было изменой. И немедленная реакция многих представителей истеблишмента былаизбыточной. Но почему?

В 2016 году республиканцы , которые корчились в агонии раздражения, вызванной в последние годы Обамы Беном Родсом , отчаянно пытались вернуть себе Белый дом. Но для многих гопперов (от GOP, Grand Old Party, прозвище Республиканской партии США — прим. перев.), ожидающих своего часа в Вашингтоне, Дональд Трамп был вариантом на крайний случай. В конце концов, что может понравиться в бренд-менеджере, хозяине ток-шоу и охотнике за юбками? Трамп был как анафема. И из многих, кто чувствовал, что Трамп недостаточно квалифицирован, те, кто, казалось, чувствовал это наиболее остро, были из мира национальной безопасности.

Это имело смысл: конституция ясно дает понять, что самая важная роль президента — быть главнокомандующим. Защита нации является первостепенной обязанностью государства. А Трамп был парнем, который буквально сказал, что сенатор Джон Маккейн , американский герой, был неудачником. Это и 99 других причин послужили поводом для того, чтобы многие из мира консервативной национальной безопасности поставили свои подписи в письмах против Дональда Трампа.

Так что теперь большая часть внешнеполитического истеблишмента — я с гордостью причисляю себя к нему, хотя и не подписывал писем — немного злится. Они не голосовали за этого человека. Им не нравится этот человек. Он ужасен. Но он получил необходимое большинство в коллегии выборщиков и, будучи Трампом, имел следующее отношение ко всем этим подписантам — я выигрываю, вы проигрываете. Итак, перефразируя Билла Клинтона : этот президент ужасен для вас.

Но это слова Трампа, которые ужасны. Его политика — в основном, нет. Соединенные Штаты раздавили Россию эскалацией санкций, вышли из ужасной иранской сделки, вооружили украинскую оппозицию Путину, выступили против кражи Китаем американской интеллектуальной собственности, фактически бомбили сирийские объекты химического оружия и увеличили расходы на оборону. Конечно, к внешней политике Трампа есть много неприязни, включая его торговые войны, отказ от союзников, игру с НАТО и общее с Обамой желание уйти из Сирии. Но его глупая риторика маскирует в основном нормальную, если не сказать всегда разумную либо желательную внешнюю политику. И стратегия национальной безопасности Трампа, по крайней мере, последовательна по сравнению с бессвязным глобальным отступлением, охватившим последнюю администрацию.

Но это суть, а не чувства. Многих из элиты сферы национальной безопасности Трамп выводит из себя. Он сам вне себя и злится на них. Когда он вне себя, то говорит как дурак. Будучи вне себя, он привёл Рекса Тиллерсона , чтобы испортить Государственный департамент . Когда он вне себя, он груб с друзьями Америки, и его не интересуют мудрые советы. Но в основном это они вне себя, а Трамп просто не может чертовски хорошо потрудиться, чтобы вести себя как взрослый, делать домашнее задание и перестать преследовать Мюллера.

Среди большей части правых, ненавидящих Трампа, а также тех, кто публично покинул из-за него правый фланг, одним из самых больших его грехов называют расстроенное, эгоистичное неприятие любого, кто когда-либо написал о нем что-то плохое в «Твиттере». И для слишком многих их ответ заключается в том, чтобы парировать, отвечая безумием на безумие. Мой канал в «Твиттере», включая тех, на кого я сам подписан, содержал утверждения о том, что Трамп является шантажируемым Россией агентом, либо предателем, стремящимся уничтожить Америку. Это просто шутки.

Да, Трамп — поверхностный, тщеславный, не особо яркий, ленивый президент Соединенных Штатов. Он мог бы даже заинтересоваться грязью, которую Москва наскребла на Хиллари Клинтон . И он нанесет определенный ущерб — чего и следовало ожидать, поскольку наши последние несколько президентов также нанесли определенный ущерб. Возможно, он сделает больше. Но он также может сделать что-то хорошее. Он не Антихрист: не больше, чем Барак Обама был мусульманином, или Хиллари Клинтон торговала детьми. Вспенивание теорий заговора о Трампе только затягивает всех в этот мир. Беспрерывное возмущение изматывает и оно контрпродуктивно.

Возможно, это «Твиттер» отвлек всех нас от рассмотренных здесь действий, которых требует это президентство. Возможно, это Трамп сводит всех нас с ума. Но пришло время взять себя в руки.

The Atlantic, США

Даниель Плетка — старший вице-президент по исследованиям в области внешней и оборонной политики в Американском институте предпринимательства