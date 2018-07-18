Меринам тут не место: депутату на коне запретили парковку

Камчатскому депутату отказали в парковке для коня

Мэрия Петропаловск-Камчатского официального отказала депутату местного парламента в организации «лошадиной парковки» для его жеребца. Михаил Пучковский , из-за топливного кризиса решивший ездить на работу верхом, намерен оспорить решение чиновников.

На Камчатке не утихает резонансная история вокруг депутата местного заксобрания Михаила Пучковского, который на фоне стремительного роста цен на бензин не так давно решил приезжать на работу верхом на лошади. Теперь к борьбе с экстравагантными поступками депутата подключились городские чиновники, официально отказавшие ему в парковочном месте.

Напомним, что еще в конце мая парламентарий направил краевым властям депутатский запрос с просьбой обеспечить ему парковочное место и коновязь на время ближайшей сессии.

«Принимая во внимание цены на бензин и продукты, я пришел к выводу, что возможности приехать к зданию правительства Камчатского края у меня, как у рядового пенсионера, нет, — сетовал Пучковский. — Поэтому вынужден в качестве средства передвижения использовать мерина по кличке Ракета».

При этом он отмечал, что с помощью необычной акции хочет привлечь внимание к проблемам малообеспеченных жителей Камчатки, главным образом пенсионеров, которым при действующих ценах на бензин, продукты и ЖКХ езда на автомобилях стала не по карману.

Чиновники переадресовали запрос городском властям, но пока те думали, как ответить на необычную просьбу, парламентарий 20 июня приехал на заседание верхом, причем взял с собой двух помощниц, которые также были на лошадях. «Припарковать» животное Пучковскому помешала охрана и сотрудники ГИБДД . Прямо на заседании он получил первую повестку в суд, а на следующий день — вторую.

«Вручили мне две повестки. Сегодня утром приехали четыре человека, майор и три штатских, вручили мне постановление, заявили, что я им там чего-то нарушил. Ну чего я там нарушил? Я эту акцию провел, чтобы обратили внимание, ну тяжело нам будет, мы не богатые люди. У нас два вида: те, кто рыбу пилит, и те, кто бюджет — все, остальные как живут, так и живут. Нельзя нас так. Меня люди поддержали, вчера остановились учителя, врачи и говорят «ну так жить нельзя», — комментировал ситуацию Пучковский.

Примечательно, что сразу после своего запроса местным властям, еще в начале июня, коллеги Пучковского пытались выдать небогатому депутату проездной на автобус, но тот отказался, сославшись как раз на желание не решить собственные проблемы, а привлечь внимание к ценам на топливо.

В итоге, как сообщает местное издание «Кам 24» мэрия ожидаемо отказала народному избраннику в возможности парковать свою лошадь.

В документе, который депутат получил на руки во вторник, говорится, что территория у здания правительства края, в котором проходят сессии заксобрания, является зоной общественных площадей. На них проходят общественные мероприятия, а также предусмотрены парковочные места для транспортных средств. Ссылаясь на правила дорожного движения, замглавы города Евгения Позднякова отмечает, что верховые животные не являются транспортным средством, поэтому на парковке у здания правительства не может быть организована стоянка для коня.

Пучковского такой ответ не удовлетворил. «Я считают это решение незаконным. Почему „Лексусы“ и „Мерседесы“ чиновников можно парковать, а моего коня нет? Я обязательно будут оспаривать ответ мэрии в суде», — прокомментировал он полученный ответ.

«Мэрия отказала в ответ на мое обращение — я считаю, по необъективным причинам. Они привели выписки из актов по гужевому транспорту… Но я же приезжаю не на телеге», — приводит слова Пучковского издания VostokToday.

Полного текста ответа чиновников местные СМИ не приводят, однако, не исключено, что чиновники могли сослаться на пункт 25.6 ПДД РФ , который гласит, что водителям гужевых повозок (саней), погонщикам вьючных, верховых животных и скота запрещается оставлять на дороге животных без надзора.