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Посол России отверг обвинения Греции
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Посол России отверг обвинения Греции против высланных дипломатов 

РИА Новости 19 июля 2018
Фото: РИА Новости
Посол России в Греции Андрей Маслов категорически отверг обвинения Афин в том, что российские дипломаты якобы занимались противоправными действиями против национальной безопасности страны.
Ранее греческая газета "Катимерини" со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники сообщила, что Греция высылает двух российских дипломатов и запрещает еще двум дипломатам въезд в страну "за противоправные действия против национальной безопасности".
"Причины в таких случаях никогда не называются. Якобы какая-то деятельность четырёх российских граждан, которая будто бы наносила ущерб национальной безопасности Греции. Но это, конечно, полная чушь. Мы категорически отвергаем эти обвинения", — сказал дипломат телеканалу RT. По его словам, российские дипломаты выдворены из Греции "бездоказательно".
Официальный представитель правительства Греции Димитрис Тзанакопулос, комментируя планы высылки российских дипломатов, указал на "поведение, направленное на вмешательство в проблему бывшей югославской республики Македония". Чиновник в правительстве Греции рассказал РИА Новости, что высылка российских дипломатов из Греции является "конкретным инцидентом" и не связана с отношениями двух стран.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ранее, что действия, подобные высылке российских дипломатов из Греции, не остаются без последствий.
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