Посол России отверг обвинения Греции против высланных дипломатов

Греции Посол России Андрей Маслов категорически отверг обвинения Афин в том, что российские дипломаты якобы занимались противоправными действиями против национальной безопасности страны.

Ранее греческая газета "Катимерини" со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники сообщила, что Греция высылает двух российских дипломатов и запрещает еще двум дипломатам въезд в страну "за противоправные действия против национальной безопасности".

"Причины в таких случаях никогда не называются. Якобы какая-то деятельность четырёх российских граждан, которая будто бы наносила ущерб национальной безопасности Греции. Но это, конечно, полная чушь. Мы категорически отвергаем эти обвинения", — сказал дипломат телеканалу RT. По его словам, российские дипломаты выдворены из Греции "бездоказательно".