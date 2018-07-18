В аресте россиянки в США увидели тайный умысел

МИД назвал возможную цель задержания Бутиной в США

Бутина, проживающая в Вашингтоне, была задержана 15 июля, ей вменяют в вину "сговор c целью работы агентом иностранного государства" без соответствующей регистрации при американском правительстве.

"Все это произошло непосредственно перед двусторонним саммитом в Хельсинки, явно с задачей минимизировать позитивный эффект от него и сделать это в максимально сжатые сроки. Такое впечатление, что кто-то взял часы, калькулятор и рассчитывал, когда нужно принять это решение об аресте Марии Бутиной для того, чтобы сделать все возможное для срыва итогов саммита, который состоялся между президентами РФ и США. Настолько это все подогнано по времени", — заявила Захарова на брифинге.

Первая полноформатная встреча президентов России и США состоялась 16 июля в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.