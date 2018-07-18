МИД: в Сирии возможна провокация с химоружием

МИД России не исключил возможной провокации с химоружием в Идлибе

«По имеющейся информации, и я могу вам сегодня об этом сказать, она передана в международные организации, не так давно в город Идлиб прибыла колонна автомобилей, которые принадлежат «Белым каскам», — сообщила она.

По её словам, в автомобиле находились средства индивидуальной защиты, а среди прибывших было несколько специалистов—химиков.

Как отметила дипломат, были выгружены ракеты и их детали, после чего колонна двинулась далее.

«Не исключено, что эти сувениры, которые были выгружены в Идлибе людьми, которые называют себя именно «Белые каски», будут использоваться по назначению, а возможно и тогда, когда будет заявлено о том, что вот эти самые «гуманитарщики» вывезены из региона», — добавила она.

Она подчеркнула, что в данном случае нельзя исключать ничего.

«И возможную провокацию, очень масштабную, и возможное списание очередной провокации на местные власти, которые так или иначе начинают ситуацию контролировать», — указала она.

Ранее жители Идлиба также сообщили о готовящейся провокации со стороны организации «Белые каски».