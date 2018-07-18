Ещё
МИД: в Сирии возможна провокация с химоружием
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиянам дадут еще один выходной
Россиянам дадут еще один выходной

МИД России не исключил возможной провокации с химоружием в Идлибе 

RT на русском 40 минут назад
Фото: РИА Новости
В Сирии может готовится масштабная провокация с использованием химического вещества. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«По имеющейся информации, и я могу вам сегодня об этом сказать, она передана в международные организации, не так давно в город Идлиб прибыла колонна автомобилей, которые принадлежат «Белым каскам», — сообщила она.
По её словам, в автомобиле находились средства индивидуальной защиты, а среди прибывших было несколько специалистов—химиков.
Как отметила дипломат, были выгружены ракеты и их детали, после чего колонна двинулась далее.
«Не исключено, что эти сувениры, которые были выгружены в Идлибе людьми, которые называют себя именно «Белые каски», будут использоваться по назначению, а возможно и тогда, когда будет заявлено о том, что вот эти самые «гуманитарщики» вывезены из региона», — добавила она.
Она подчеркнула, что в данном случае нельзя исключать ничего.
«И возможную провокацию, очень масштабную, и возможное списание очередной провокации на местные власти, которые так или иначе начинают ситуацию контролировать», — указала она.
Ранее жители Идлиба также сообщили о готовящейся провокации со стороны организации «Белые каски».
16 июля СМИ писали, что США и союзники рассматривают возможность эвакуации из Сирии участников организации «Белые каски».
RT на русском: последние новости
Разработчик: зарубежные страны проявляют интерес к автомобилям проекта «Кортеж» Путин рассказал о масштабной программе пространственного развития России Жириновский предложил взыскать с ЕС €1 трлн за строительство коммунизма в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве введен план «Перехват»107
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии365
У Крымского моста появится конкурент91
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры13
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение