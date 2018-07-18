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Саммит с КНДР стоит в повестке дня у России
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Посол России: саммит с КНДР стоит в повестке дня 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Российский посол в КНДР Александр Мацегора заявил, что саммит с участие лидеров КНДР и России стоит в повестке дня, передает РИА "Новости".
"В официальном сообщении корейской стороны по итогам переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с руководителем КНДР Ким Чен Ыном было указано, что стороны договорились провести встречу на высшем уровне. Так что российско-северокорейский саммит стоит в повестке дня", — заявил Мацегора.
Он также отметил, что вопросы о месте и времени проведения саммита находятся в ведении администрации президента.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News заявил, что он заручился поддержкой российского лидера Владимира Путина в решении кризиса на Корейском полуострове.
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