Россия призвала развивать отношения с Токио

Посол России призвал развивать отношения Москвы и Токио

Японии Посол РФ Михаил Галузин призвал японских партнеров развивать отношения с Россией без предварительных условий и каких-либо увязок.

"Надеюсь, что есть взаимопонимание между сторонами относительно того, что для решения столь чувствительной, деликатной проблемы, как проблема мирного договора, требуется формировать в двусторонних отношениях новую, доброжелательную, конструктивную атмосферу. И сейчас, на мой взгляд, не загоняя себя в какие-то временные рамки, надо сосредоточиться именно на этом", — сказал Галузин в интервью РИА Новости

"Это означает, что надо развивать отношения без предварительных условий, без каких-то увязок, без попыток создавать какие-то искусственные препятствия для развития отношений", — указал он.

Посол пояснил, что в Японии порой звучат голоса тех, кто считает, что "предпосылкой поступательного, полноценного, полнокровного развития российско-японских отношений является решение проблемы мирного договора".

"Мне же кажется, что ситуация как раз обстоит наоборот, что только полнокровное, без всяких искусственных ограничителей развитие отношений между Россией и Японией и способно создать новую, позитивную, конструктивную атмосферу, в которой будет гораздо проще искать решение деликатных сложных проблем, уходящих своими корнями в драматичное прошлое, связанное со Второй мировой войной", — заявил Галузин.

"И если наши отношения будут развиваться по такому сценарию, то я надеюсь, что мы выйдем на решение проблемы мирного договора. Но о сроках я не готов говорить, естественно", — добавил он.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.