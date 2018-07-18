Ещё
Опасные связи Трампа и Путина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опасные связи Трампа и Путина 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Слабость. Именно она является самым страшным проступком, по мнению Дональда Трампа, и именно в ней он регулярно обвиняет своих противников с тех пор, как обосновался в Белом доме. Во время его первой кампании более 30 лет назад он обвинял Рональда Рейгана в «бесхребетности». Поэтому нынешний президент США без конца напирает на свою «силу» и представляет себя
непоколебимым защитником американского суверенитета в отличие от Барака Обамы, который, по его словам, провел два президентских срока, извиняясь перед всем миром за то, что руководит сильнейшей державой планеты и должен в первую очередь отстаивать ее интересы.
Такая черно-белая картина пользуется большой популярностью среди электората Трампа, однако со всего хода налетела на мель 16 июля. «Наверное, еще никто не проявлял такой жесткости в отношении России, как я», — уверял он в апреле. Эти слова воспринимались довольно странно в президентском дворце в Хельсинки.
Долгожданная встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным действительно превратилась в демонстрацию силы, только в ущерб президенту США, который явно плохо подготовился к ней и был готов поступиться частью институтов своей страны, чтобы угодить собеседнику.
Катастрофическая пресс-конференция
В этом своеобразном реалити-шоу Трампу была уготована второстепенная роль. Он без колебаний проглотил ледяные опровержения президента России по поводу вмешательства в президентскую кампанию 2016 года, которая завершилась его победой. Кроме того, он безропотно принял предложения российского лидера по вопросам, в которых тот ожидал сближения Вашингтона и Москвы… на его условиях.
Вопреки мнению американских правоохранительных органов и спецслужб Трамп с 8 ноября 2016 года не в состоянии признать даже намек на российское вмешательство в выборы, на которых он победил с разницей в чуть более 70 000 голосов в трех ключевых американских штатах. Мотивы, конечно, можно понять: это страх обвинений в нелегитимности со стороны критиков президента, который появился в политике очень поздно и далеко не традиционным путем. Проблема для Дональда Трампа в том, что эта психологическая блокада теперь довлеет над всеми отношениями с Россией.
Апогеем катастрофической пресс-конференции по итогам встречи, без сомнения, стало заявление Трампа о том, что у него нет «никаких причин верить» в реальность вмешательства, после чего его коллега сразу же отметил, что хотел его победы, потому что надеялся нормализовать отношения США и России.
Предостережение
Катастрофический эффект от встречи в Хельсинки для президента США был умножен его поведением за предыдущие дни, которые были отмечены агрессивными заявлениями в адрес исторических союзников Америки на саммите НАТО в Брюсселе и во время визита в Лондон. Накануне беседы с российским коллегой Трамп вновь отнес ЕС к числу «врагов» США из-за несправедливых, по его мнению, торговых практик. По словам британского премьера Терезы Мэй, он даже посоветовал ей подать на ЕС в суд.
Как бы то ни было, опубликованная в декабре стратегическая доктрина США за подписью президента содержит в себе откровенное предостережение. Этот документ за авторством генерала Макмастера, второго по счету советника по национальной безопасности, называет Россию «ревизионистской» державой, которая стремится отрезать Вашингтон от «союзников и партнеров», а также «ослабить трансатлантическое единство». Судя по всему, это намерение с каждым днем все ближе к тому, чтобы реализоваться на практике при решительном и отчаянном содействии Трампа.
ИноСМИ: последние новости
Война за Азов: Сможет ли украинская армия выполнить приказ Порошенко Много нюансов: почему Трамп не давил на Путина по Украине СМИ Германии, Швейцарии, Австрии и Люксембурга: Трамп устроил шоу ужасов, и Россия победила
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп ответил на обвинения в предательстве32
Убита финалистка всероссийского конкурса красоты13
РФ вышла из числа основных держателей госдолга США35
«Там геноцид!»: Лютый избавится от гражданства Украины35
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете20
Видео
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение