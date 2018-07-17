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Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
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Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Экс-супруга бывшего кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина прокомментировала решение суда о разводе с политиком.
«Для меня это ожидаемый результат. Я понимала, что суд не может вынести иного вердикта», — цитирует «360» Ирину Грудинину.
>> Грудинин развелся
Бывшая супруга бизнесмена сообщила, что сейчас Грудинины ждут решения суда, так как судья попросила времени на подготовку. «Дальше в зависимости от этого решения будем как-то координировать свои действия», — отметила она.
Грудинина пояснила, что мирным путем решить разногласия с супругом не получилось.
«Мы не смогли договориться и поэтому, я думаю, Павел Николаевич подал в суд. Для меня форма подачи явилась большой неожиданностью и, судя по тому, что Павел Николаевич пошел таким путем, он отверг все попытки мирных переговоров», — сказала она.
По ее словам, во время всех избирательных кампаний Грудинина она подавала сведения о своих доходах вместе с ним. «Я думаю, для своей дальнейшей политической деятельности Павел Николаевич решил снять с себя это, потому что для него это составляет какой-то вопрос», — добавила Грудинина.
Экс-супруга подчеркнула, что иск о разделе имущества пока не подан, и до этого момента она не собирается давать комментарии.
Ранее бывший кандидат в президенты России от партии КПРФ Павел Грудинин подал на развод с супругой, с которой прожил 38 лет, но сам при этом в суд не явился.
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