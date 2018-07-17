Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей» 

Президент России Владимир Путин упразднил закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) город Шиханы Саратовской области. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно указу, город перестанет существовать с 1 января 2019 года, упразднением ЗАТО поручено заняться кабинету министров РФ и правительству Саратовской области.
По данным британской The Times, именно в Шиханах было разработано нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым отравили Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери.