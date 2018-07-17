Спикер Совфеда призвала активнее привлекать регионы к реализации нацпроектов

«Работа должна идти с регионами, после моих последних поездок и встреч с руководством регионов такого взаимодействия субъектов РФ с федеральным центром не чувствуется», — сказала Матвиенко на встрече Совета палаты Совета Федерации с премьер-министром Дмитрием Медведевым . При этом она добавила, что сами регионы должны активнее проявлять инициативу.

Медведев заявил, что необходимо улучшить координацию работы Федерального центра, в том числе по линии министерств и ведомств, и регионов. Он также призвал не делить национальные проекты развития на федеральные и региональные.

7 мая вышел указ президента «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». Глава государства поставил задачи снизить вдвое уровень бедности в стране, обеспечить рост реальных доходов граждан, рост уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции, а также ряд других.