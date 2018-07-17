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Спикер Совфеда призвала активнее привлекать регионы к реализации нацпроектов
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Спикер Совфеда призвала активнее привлекать регионы к реализации нацпроектов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Правительству необходимо активнее привлекать регионы к разработке и реализации национальных проектов, которые определены в рамках майского указа президента. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передаёт РИА «Новости».
«Работа должна идти с регионами, после моих последних поездок и встреч с руководством регионов такого взаимодействия субъектов РФ с федеральным центром не чувствуется», — сказала Матвиенко на встрече Совета палаты Совета Федерации с премьер-министром Дмитрием Медведевым. При этом она добавила, что сами регионы должны активнее проявлять инициативу.
Медведев заявил, что необходимо улучшить координацию работы Федерального центра, в том числе по линии министерств и ведомств, и регионов. Он также призвал не делить национальные проекты развития на федеральные и региональные.
7 мая вышел указ президента «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». Глава государства поставил задачи снизить вдвое уровень бедности в стране, обеспечить рост реальных доходов граждан, рост уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции, а также ряд других.
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