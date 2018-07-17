МИД призвал Македонию перестать пугать граждан Россией

МИД призвал Македонию перестать пугать своих граждан «российской угрозой»

Обвинения главы македонского правительства Зорана Заева, который заявил о финансировании антиправительственных выступлений в Македонии некими "бизнесменами из России ", голословны и нацелены на запугивание своих граждан "российской угрозой", заявило посольство РФ в Скопье

Ранее в интервью американскому интернет-изданию BuzzFeed Заев сообщил, что якобы финансирование антиправительственных выступлений в Македонии со стороны сочувствующих России бизнесменов осуществляется с целью противодействия вступлению Македонии в НАТО . При этом он сослался на некие донесения, полученные македонским правительством, но не назвал этих предпринимателей поименно.

"Полагаем, что подобные голословные заявления, равно как и недавние спекуляции со стороны министра обороны Радмилы Шекеринской, нацелены на разжигание русофобии, которая с подачи западных партнеров Македонии все чаще рассматривается в качестве инструмента достижения собственных внутри— и внешнеполитических целей", — говорится в заявлении посольства.

Отмечается, что "в этом контексте вызывает большие сомнения искренность заявлений правительства Республики Македонии о его стремлении к выстраиванию дружественных отношений с Российской Федерацией".

"Рассчитываем, что македонская сторона в рамках правового поля своего государства и с учетом международной практики проведет тщательное и объективное расследование тех фактов, на которые намекают упомянутые члены правительства Республики Македонии, и представит общественности и российской стороне реальные факты, а не домыслы", — заявили в посольстве.