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МИД призвал Македонию перестать пугать граждан Россией
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МИД призвал Македонию перестать пугать своих граждан «российской угрозой» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Обвинения главы македонского правительства Зорана Заева, который заявил о финансировании антиправительственных выступлений в Македонии некими "бизнесменами из России", голословны и нацелены на запугивание своих граждан "российской угрозой", заявило посольство РФ в Скопье.
Ранее в интервью американскому интернет-изданию BuzzFeed Заев сообщил, что якобы финансирование антиправительственных выступлений в Македонии со стороны сочувствующих России бизнесменов осуществляется с целью противодействия вступлению Македонии в НАТО. При этом он сослался на некие донесения, полученные македонским правительством, но не назвал этих предпринимателей поименно.
"Полагаем, что подобные голословные заявления, равно как и недавние спекуляции со стороны министра обороны Радмилы Шекеринской, нацелены на разжигание русофобии, которая с подачи западных партнеров Македонии все чаще рассматривается в качестве инструмента достижения собственных внутри— и внешнеполитических целей", — говорится в заявлении посольства.
Отмечается, что "в этом контексте вызывает большие сомнения искренность заявлений правительства Республики Македонии о его стремлении к выстраиванию дружественных отношений с Российской Федерацией".
"Рассчитываем, что македонская сторона в рамках правового поля своего государства и с учетом международной практики проведет тщательное и объективное расследование тех фактов, на которые намекают упомянутые члены правительства Республики Македонии, и представит общественности и российской стороне реальные факты, а не домыслы", — заявили в посольстве.
"Считаем контрпродуктивными и безответственными попытки запугивания граждан Республики Македонии пресловутой "российской угрозой", — заявили в дипломатическом представительстве.
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