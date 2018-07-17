Россию оправдали по делу Политковской

ЕСПЧ оправдал Россию по делу о смерти Анны Политковской

ЕСПЧ во вторник постановил, что российские власти должны выплатить родственникам журналистки компенсацию морального ущерба в размере 20 тысяч евро.

"ЕСПЧ не согласился с доводом заявителей о необходимости возложения на РФ ответственности за лишение жизни Политковской А. С. и признал жалобу в данной части неприемлемой", — говорится в сообщении пресс-службы.

Также Европейский суд констатировал, что проведенное российскими компетентными органами расследование уголовного дела привело к ощутимым результатам, позволившим осудить лиц, непосредственно ответственных за совершение убийства.

Вместе с тем ЕСПЧ остался неудовлетворен тем, что расследование об убийстве продолжается, даже несмотря на предоставленные российскими властями материалы, объясняющие трудности расследования в связи с ненадлежащим исполнением властями Великобритании и Северной Ирландии российских запросов о правовой помощи.

Постановление ЕСПЧ по жалобе "Мазепа и другие против Российской Федерации" не вступило в силу и может быть обжаловано Минюстом России в трехмесячный срок, отметили в министерстве.