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Россию оправдали по делу Политковской
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ЕСПЧ оправдал Россию по делу о смерти Анны Политковской 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: © AFP 2018 / Johanna Leguerre
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал родственникам журналистки "Новой газеты" Анны Политковской в возложении на РФ ответственности за лишение ее жизни, сообщает во вторник пресс-служба Минюста.
Известную журналистскими расследованиями Политковскую, которая в 2003 году получила премию ОБСЕ "За журналистику и демократию" за профессиональную работу в поддержку "прав человека и свободы средств массовой информации", застрелили в Москве в подъезде ее дома в октябре 2006 года. Мотивом преступления следствие считает недовольство ее журналистской работой, однако заказчиков убийства не нашли. Пожизненные сроки за исполнение и организацию преступления получили Рустам Махмудов и Лом-Али Гайтукаев. Их сообщники Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов (братья Рустама) и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов получили 12, 14 и 20 лет колонии строгого режима. Бывшего сотрудника милиции Дмитрия Павлюченкова, организовавшего слежку за журналисткой, приговорили к 11 годам заключения. Гайтукаев умер в колонии в июне 2017 года.
ЕСПЧ во вторник постановил, что российские власти должны выплатить родственникам журналистки компенсацию морального ущерба в размере 20 тысяч евро.
"ЕСПЧ не согласился с доводом заявителей о необходимости возложения на РФ ответственности за лишение жизни Политковской А. С. и признал жалобу в данной части неприемлемой", — говорится в сообщении пресс-службы.
Также Европейский суд констатировал, что проведенное российскими компетентными органами расследование уголовного дела привело к ощутимым результатам, позволившим осудить лиц, непосредственно ответственных за совершение убийства.
Вместе с тем ЕСПЧ остался неудовлетворен тем, что расследование об убийстве продолжается, даже несмотря на предоставленные российскими властями материалы, объясняющие трудности расследования в связи с ненадлежащим исполнением властями Великобритании и Северной Ирландии российских запросов о правовой помощи.
Постановление ЕСПЧ по жалобе "Мазепа и другие против Российской Федерации" не вступило в силу и может быть обжаловано Минюстом России в трехмесячный срок, отметили в министерстве.
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