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Первый замглавы МИД обсудил со словацким коллегой Сирию и Украину
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Первый замглавы МИД обсудил со словацким коллегой Сирию и Украину 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Первый замглавы МИД РФ Владимир Титов обсудил с государственным секретарем внешнеполитического ведомства Словакии Лукашем Паризеком конфликт на Украние, ситуацию в Сирии на Корейском полуострове, а также вопросы отношений России с США, ЕС и НАТО, сообщается на сайте МИД РФ.
"Обсуждены проблематика внутриукраинского конфликта, ситуация в Сирии, на Корейском полуострове, вопросы отношений России с США, Евросоюзом и НАТО, перспективы взаимодействия в ходе предстоящего в 2019 году председательства Словакии в ОБСЕ", — говорится в сообщении.
Участники встречи обсудили также вопросы двустороннего сотрудничества. Дипломаты отметили конструктивный характер российско-словацких отношений и подтвердили настрой на их развитие в сферах, представляющих взаимный интерес.
"Утвержден план межмидовских консультаций на 2019-2020 годы. В целях закрепления позитивной динамики торгово-экономических связей достигнута договоренность о проведении 19-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству до конца текущего года в Словакии, а также об организации очередной сессии российско-словацкого Делового совета", — говорится в сообщении.
Паризек передал оригинал документа о ратификации словацкой стороной протокола о внесении изменений в соглашение об образовании Международного инвестиционного банка, отмечает МИД РФ.
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