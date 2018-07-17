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Шварценеггер посмотрел пресс-конференцию Путина с Трампом и увидел на ней президента-"маленькую лапшу" (ВИДЕО)
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Шварценеггер посмотрел пресс-конференцию Путина с Трампом и увидел на ней президента-"маленькую лапшу" (ВИДЕО) 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Знаменитый актер, культурист и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, комментируя совместное выступление президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным по итогам
саммита в Хельсинки, сравнил американского лидера с лапшой. Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном в Twitter.
"Президент Трамп, я только что посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным. Это было оскорбительно. Вы стояли там как маленькая размазня (wet noodle — дословно «размякшая лапша»), как маленький фанат. Я спрашивал себя, когда вы попросите у него автограф или селфи, или что-то вроде того", — сказал Шварценеггер. По его мнению, Трамп «предал» американскую «разведку, юридическую систему и самое главное» свою страну. «Вы — президент США, вы не должны этого делать. Что с вами случилось?» — задался вопросом американский актер.
— Трамп снова проигнорировал рекомендации своих советников
При этом Шварценеггер поставил в пример президента Рональда Рейгана, как тип лидера, который должен возглавлять США. «Стоя около Берлинской стены, он сказал: „Мистер Горбачев, уничтожьте эту стену“. Где эти времена?» — посетовал актер, тяжело вздохнув в конце.
President @realDonaldTrump, remember, America first. pic.twitter.com/JDEm2rR50G
— Arnold (@Schwarzenegger) 16 июля 2018 г.
Напомним, Шварценеггер, несмотря на свои республиканские взгляды, и раньше критиковал Трампа. В частности, в начале 2017 года он  назвал «безумием»
миграционный указ новоиспеченного президента. Позже он публично предложил Трампу
поменяться работами
и демонстративно
уволился из его шоу  "Ученик знаменитости".
Трамп снова проигнорировал рекомендации своих советников
Как сообщалось, президент США Дональд Трамп не воспользовался многими рекомендациями советников перед встречей в Сингапуре в лидером КНДР Ким Чен Ыном. На то, что шеф как-то иначе поступит при встрече с Путиным в Хельсинки, они не особо рассчитывали.
И тем не менее «сотрудники администрации надеялись, что может быть — а вдруг? — саммит президентов Трампа и Путина в этот понедельник закончится иначе — без разудалой 46-минутной пресс-конференции, на которой Трамп атаковал на иностранной территории свое собственное ведомство — ФБР — и тепло расхвалил страну-архисоперницу — Россию», — пишет
The Washington Post
По данным издания, перед встречей сотрудники аппарата снабдили Трампа информационными материалами примерно на 100 страниц, ориентированными на изложение жесткой позиции в отношении России. Но президент проигнорировал большую их часть, как утверждает один человек, осведомленный о дискуссии. Высказывания Трампа были «совершенно противоположны плану», сказал этот человек", передает
InoPressa.ru
"Все окружающие Трампа" призывали его занять перед лицом Путина твердую позицию, сказал второй источник, осведомленный о подготовительных усилиях. Перед встречей, назначенной на понедельник, пояснил он, советники осветили разные вопросы, от аннексии Крыма Россией до ее вмешательства в выборы в США, но Трамп «принял решение в ходе игры» проводить саммит по-своему", — говорится в статье.
Но в то же время издание приводит и другую точку зрения: неназванный «высокопоставленный сотрудник Белого дома оспорил мнение, что президент действовал в одностороннем порядке, и сказал, что в дополнение к материалам отчетов у того были многочисленные совещания с высокопоставленными сотрудниками администрации в порядке подготовки к саммиту».
Newsru.com: последние новости
Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла ряд антироссийских резолюций, в том числе по Приднестровью и Крыму Мэй приветствовала предстоящий саммит президентов США и РФ в Хельсинки Трамп назвал причиной испорченных отношений с РФ "глупость и тупость" США
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