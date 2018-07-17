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Решением проблем России и США займется новый орган
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В Госдуме предложили создать новый орган для решения проблем России и США 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Депутаты Госдумы планируют создать парламентское крыло в экспертном совете для решения двусторонних проблем России и США, для этого есть партнеры в конгрессе США, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее президент РФ Владимир Путин после встречи с главой США Дональдом Трампом заявил о том, что Россия предлагает США создать совместный экспертный совет для поиска путей решения проблем в двухсторонних отношениях.
"Мы планируем создать парламентское крыло, парламентскую составляющую, если совет будет создан. Пока это предложение. Как только оно начнёт обретать какой-то зримый контур, материализовываться, мы немедленно к этому подключимся", — сказал Слуцкий РИА Новости.
Политик подчеркнул, что у российских парламентариев есть партнёры в конгрессе США, с которыми они "могли бы спланировать создание такой парламентской составляющей в будущем экспертном совете, если он будет создан".
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