Арабские и турецкие СМИ: Завоевать победу на Чемпионате в Хельсинки сложнее, чем в Москве

Встреча в Хельсинки и традиционная пресс-конференция обошлась без сюрпризов, считает автор ливанского издания «Аль-Маядин» (16.07) Касем Аззааддин. Такой вывод напрашивается исходя из тем, которые обсуждались президентами России и США на их первом саммите, названном историческим. Такая характеристика может указывать на изменение Трампом традиционного антагонистического подхода США в отношении России и поворот в сторону сотрудничества по вопросам, которые в таковом нуждаются, без каких-либо предварительных условий и предрассудков. По словам Трампа, обе страны являются крупнейшими ядерными державами, и плохо, если между ними имеются разногласия.

Вопреки прогнозам некоторых, не стоило слишком многого ожидать от встречи в Хельсинки между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным , особенно в отношении арабских проблем, как самых актуальных, так и тех, что находятся в подвешенном состоянии, уверен колумнист кувейтской газеты «Аль-Джарида» (16.07) Салех Аль-Кыляб. У американцев и россиян есть другие приоритеты, отличные от этих, и без каких-либо колебаний можно сказать, что взаимный сговор между этими двумя странами является основной причиной «взрыва» этих проблем, будь то в Сирии Ираке или Ливии , а также повсюду в этом регионе, который находится в чертовски плохой ситуации, как говорится.

Известный журналист панарабского издания «Рай Аль-Яум» (16.07) Абдель Бари Атван считает, что то этот саммит проводится по просьбе Трампа в первую очередь и под давлением израильского правительства и его лобби. Его основная цель — развеять опасения последнего по поводу опасности, которую может представлять Иран и его ударная военная сила в регионе, особенно «Хезболла» на юге Ливана . Сумел ли Нетаньяху своими частыми визитами в Москву и Вашингтон достичь этой цели и убедил ли Трамп своего российского коллегу участвовать в удушающей осаде, которую он хочет навязать Ирану, основной задачей которой является предотвращение экспорта нефти из Ирана с 4 ноября?

Главный редактор другого панарабского издания «Шарк Аль-Авсат» (16.07) Гасан Шарбель сравнивает встречу Трампа и Путина с мундиалем. Завоевать победу на Чемпионате в Хельсинки сложнее, чем выиграть мундиаль. Недостаточно одной маневренности. Нет никаких быстрых проходов и угловых ударов. Ценится только ваш военный потенциал, мощь экономики, технический прогресс, союзы и ваша способность правильно использовать козыри. Победа на Чемпионате мира в значительной степени зависит от способности членов сборной вести командную игру, несмотря на наличие звездных игроков и их зарплаты. А на Чемпионате в Хельсинки происходит соревнование между двумя мужчинами. Можно сказать, что это похоже на бой между двумя именитыми боксерами. Президент России сильнее различных российских институтов, которые он подчинил своим проектам. А президент США подчиняется институтам, которые создали его предшественники, вот почему учреждения пытаются оказывать на него влияние.

Основное значение саммита Трамп — Путин в Хельсинки, по мнению колумниста турецкой газеты «Миллиет» (17.07) Сами Коэна (Sami Kohen), состоит в том, что два лидера сели за стол переговоров и провели эту встречу, несмотря на глубокие разногласия между ними. Эта встреча важна еще и с той точки зрения, что ей предшествовали ряд заявлений и действий американского лидера, которые вбили клин между США и их западными союзниками. Примечательно, что в то время как в трансатлантическом блоке возникает серьезная трещина, Трамп пытается налаживать и развивать отношения с такими давними противниками и конкурентами США, как Россия, Китай Северная Корея , обращает внимание автор. На Западе это начинает вызывать сомнения, даже недоверие в отношении лидерских способностей и эффективности США, Дональд Трамп подвергается жесткой критике в том числе со стороны ближайших европейских союзников, а «больше всего доволен этой ситуацией, должно быть, Владимир Путин, который хорошо умеет скрывать свои чувства».