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Саммит глав прикаспийских стран состоится 12 августа в Актау
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Саммит глав прикаспийских стран состоится 12 августа в Актау 

Говорит Москва 1 час назад
По словам министра, все государства подтвердили своё участие. Он уточнил, что речь идёт о Казахстане, Азербайджане, Иране, России и Туркменистане.
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