МИД Казахстана: Прикаспийский саммит пройдет 12 августа в Актау 

Прикаспийский саммит состоится 12 августа в казахстанском городе Актау. Об этом заявил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.
«В настоящее время внешнеполитические ведомства всех пяти прикаспийских государств, а именно Казахстана, Азербайджана, Ирана, Российской Федерации и Туркменистана, ведут активную работу по подготовке к пятому Каспийскому саммиту, который запланирован к проведению 12 августа в Актау», — указал министр.
Он особо подчеркнул, что все государства по дипломатическим каналам подтвердили свое участие в мероприятии.
По словам Абдрахманова, подробная информация о повестке саммита будет своевременно распространена по каналам пресс-службы администрации президента Республики Казахстан.
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