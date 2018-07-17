МИД Казахстана: Прикаспийский саммит пройдет 12 августа в Актау

Ирана, Российской Федерации и «В настоящее время внешнеполитические ведомства всех пяти прикаспийских государств, а именно Казахстана, Азербайджана Туркменистана , ведут активную работу по подготовке к пятому Каспийскому саммиту, который запланирован к проведению 12 августа в Актау», — указал министр.

Он особо подчеркнул, что все государства по дипломатическим каналам подтвердили свое участие в мероприятии.

По словам Абдрахманова, подробная информация о повестке саммита будет своевременно распространена по каналам пресс-службы администрации президента Республики Казахстан.

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