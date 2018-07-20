Путин предложил Трампу референдум в Донбассе

Путин предложил Трампу провести референдум в Донбассе

Президент России Владимир Путин рассказал на совещании с послами и постпредами, что предложил американскому лидеру Дональду Трампу провести референдум в Донабассе, чтоб урегулировать конфликт на юго-востоке Украины . Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух участников встречи.

По словам источников агентства, Путин решил дать Трампу время обдумать предложение прежде чем выносить его на публику. Предполагается, что идея российского лидера может означать, что Путин готов остановить конфликт, продолжающийся четыре года. Bloomberg при этом отмечает, что даже если Трамп поддержит референдум, это решение будет сложно продать Украине и ее европейским сторонникам.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о референдуме, однако сказал, что некоторые идеи по урегулированию кризиса на Украине обсуждались на саммите в Хельсинки

Ранее 17 июля Владимир Путин рассказал в интервью по итогам встречи с Дональдом Трампом, что стороны договорились проработать на экспертном уровне вопрос урегулирования кризиса на Украине.

«Мы говорили по Украине, там есть некоторые новые идеи по способам урегулирования кризиса на юго-востоке страны, договорились проработать это пока на экспертном уровне», — отметил Путин.

Первые полноформатные переговоры между Россией США прошли 16 июля в Хельсинки. Включая беседу тет-а-тет Путина и Трампа, они продлились почти четыре часа. Стороны заявили, что в целом довольны встречей.