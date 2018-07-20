Путин предложил референдум в Донбассе

Во время переговоров в Хельсинки президент России Владимир Путин предложила американскому лидеру Дональду Трампу провести в Донбассе референдум для разрешения конфликта на востоке Украины, об этом со ссылкой на собственные источники сообщает агенство Bloomberg.
На прошедшем 19 июля совещании с послами российский лидер рассказал, что по просьбе главы Белого дома пока не обнародует этот план, чтобы США могли его обдумать.
Представители американского Белого дома никак не прокомментировали появившуюся информацию. Также отказался комментировать сообщение Bloomberg и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, однако упомянув, что «обсуждались несколько новых идей, над которыми будут работать».
Сразу после встречи тет-а-тет в рамках первых полноформатных переговоров лидеров России и США, прошедшей в Хельсинки, Владимир Путин сообщил, что обсудил с Дональдом Трампом новые идеи по урегулированию в Донбассе. Позже Киев потребовал от США разъяснений по этому поводу.