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Путин предложил референдум в Донбассе
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Путин предложил Трампу провести референдум в Донбассе 

Рамблер 1 час назад
Во время переговоров в Хельсинки президент России Владимир Путин предложила американскому лидеру Дональду Трампу провести в Донбассе референдум для разрешения конфликта на востоке Украины, об этом со ссылкой на собственные источники сообщает агенство Bloomberg.
На прошедшем 19 июля совещании с послами российский лидер рассказал, что по просьбе главы Белого дома пока не обнародует этот план, чтобы США могли его обдумать.
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Представители американского Белого дома никак не прокомментировали появившуюся информацию. Также отказался комментировать сообщение Bloomberg и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, однако упомянув, что «обсуждались несколько новых идей, над которыми будут работать».
Сразу после встречи тет-а-тет в рамках первых полноформатных переговоров лидеров России и США, прошедшей в Хельсинки, Владимир Путин сообщил, что обсудил с Дональдом Трампом новые идеи по урегулированию в Донбассе. Позже Киев потребовал от США разъяснений по этому поводу.
Комментарии881  Ещё 38 источников 
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